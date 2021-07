Ashley Cain révèle qu’il a combattu secrètement Covid et a du mal à sortir du lit ou à respirer

ASHLEY Cain a révélé qu’il combattait secrètement Covid et était coincé au lit pendant cinq jours.

Le joueur de 30 ans a partagé la nouvelle avec les fans alors qu’il expliquait comment il ne pouvait pas respirer et sentait que ses poumons étaient « étranglés ».

4 Ashley Cain a révélé qu’il combattait secrètement Covid Crédit : Instagram / Ashley Cain

Ashley, dont la fille Azaylia est décédée tragiquement il y a trois mois après une longue bataille contre la leucémie, a déclaré dans une histoire Instagram: « Cela a été une folie de 10 jours. J’ai en fait attrapé Covid – assez mauvais pour être honnête.

« J’étais au lit directement pendant cinq jours. Je ne pouvais pas me lever. J’avais des symptômes ressemblant à de la fièvre. J’avais chaud puis froid et j’ai perdu mon odeur, j’ai perdu mon goût. »

Il a poursuivi: « Maux de tête, maux de dos, juste le corps complètement douloureux – et puis j’ai commencé à développer des problèmes respiratoires également. »

Malgré cela, l’ancien footballeur a admis qu’il avait essayé de continuer à s’entraîner dans la maison et dans le jardin.

Ashley a expliqué: « S’entraîner et sortir est la seule chose qui m’apporte une sorte de joie.

J’étais au lit pendant cinq jours Ashley

« C’était important pour moi d’essayer parce qu’être enfermé – et surtout avec ce que j’ai vécu – c’est vraiment très éprouvant mentalement pour la tête. »

La star d’Ex On The Beach a ensuite expliqué en détail comment il avait passé sa « Journée de la liberté » à faire du vélo pendant 25 miles et à nager « pendant 20 minutes en eau douce ».

Mais il a admis: « Le Covid m’a ramené loin – mon corps ne récupère pas.

« C’était comme si je faisais du vélo avec mes freins avec des pneus à plat et vers la fin de la balade à vélo, j’avais du mal à respirer et mes muscles étaient fatigués parce que je ne pouvais pas obtenir autant d’oxygène que j’en avais besoin. »

Il a ajouté: « Mes poumons avaient littéralement l’impression que quelqu’un les étranglait. »

Terminant sur une note positive, il a promis de se rétablir complètement, mais a conseillé aux fans: « Assurez-vous d’être en sécurité tout le monde – soyez simplement attentif et en sécurité. »

Plus tôt ce mois-ci, la star de télé-réalité s’est fait faire un nouveau tatouage au cou en hommage à sa défunte fille Azaylia, qui avait moins d’un an lorsqu’elle est décédée après sa longue bataille contre une forme rare et agressive de leucémie.

Le tatouage est un portrait d’un lion, un animal qui compte beaucoup pour Ashley, sa partenaire Safiyya Vorajee et Azaylia.

La famille d’Azaylia la surnomme souvent leur « lionceau ».

4 L’ancien footballeur a admis qu’il avait « du mal à récupérer » Crédit : Instagram / Ashley Cain

4 Ashley a perdu sa fille Azaylia d’une leucémie il y a trois mois Crédit : miss_safiyya_/Instagram