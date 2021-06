Ashley Cain partage une vidéo touchante de la petite nièce reconnaissant la photo de la défunte fille Azaylia

ASHLEY Caïn a partagé une vidéo déchirante de sa petite nièce reconnaissant la photo de sa défunte fille quelques mois seulement après son décès.

La star, 30 ans, et sa partenaire Safiyya Vorajee, 33 ans, ont perdu leur fille Azaylia d’une forme incurable de leucémie en avril.

Ashley a partagé une vidéo de son adorable petite nièce regardant une photo d’Azaylia et la reconnaissant[/caption]

Plus tôt dans la journée, Ashley – qui a joué dans la première série de MTV’s Ex on The Beach en 2016 – s’est rendue sur Instagram pour partager un court clip de sa nièce Anaya.

Le mignon bambin jouait avec un jeu de clés de voiture auquel était attachée une photo d’Azaylia et semblait enchanté par le cliché.

On pouvait entendre Ashley lui dire: « C’est ta cousine, oui, c’est ça », alors qu’elle souriait et gloussait à la photo.

La star a sous-titré la vidéo : « Ma charmante nièce Anaya a tout de suite reconnu son cousin », suivi d’un emoji de cœur d’amour et d’un visage qui pleure.

Ashley n’a pas pu cacher sa joie lorsque sa jolie nièce a reconnu sa défunte fille[/caption]

Ashley a récemment révélé qu’il était paralysé par le chagrin après avoir regardé des vidéos de sa défunte fille Azaylia[/caption]

Cela survient juste un jour après que l’ancienne star de MTV a partagé une vidéo spéciale inédite de bébé Azaylia alors qu’elle « a 10 mois au paradis ».

Dans la vidéo, Ashley et Azaylia peuvent être vues l’une à côté de l’autre au lit en train de regarder la télévision.

Le père endeuillé a partagé une longue et sincère légende pour accompagner la vidéo – et a révélé à quel point sa fille spéciale lui manque.

Il a déclaré à ses 1,9 million de followers : « Ma fille spéciale a 10 mois aujourd’hui au paradis.

Ashley a épargné une vidéo spéciale inédite de son bébé Azaylia alors qu’ils se blottissent dans le lit[/caption]

Ashley a partagé un hommage sincère à sa petite fille dans les images[/caption]

«Elle a apporté tellement de bonheur, d’amour, de force, de courage et de gratitude non seulement dans ma vie, mais aussi dans mes partenaires, mes familles et même les gens du monde entier.

«Même si je souffre au-delà des mots, je me sens béni et fier de dire que je suis ton papa et tu es ma fille.

« Vous avez illuminé le monde quand il faisait noir, vous avez donné de l’espoir quand il y avait du désespoir et l’héritage que vous avez laissé continuera d’aider les familles et les enfants du monde entier pour les décennies à venir.

« Tu étais, tu es et tu seras toujours spécial mon bébé.

« Je t’aime et tu me manques tellement ! MON HÉROS #AzayliaDiamondCain.





Ashley a également récemment raconté aux fans comment il était paralysé par le chagrin après avoir regardé des vidéos de sa défunte fille.

« Cela vous affecte, et c’est dur et douloureux tous les jours, et certains jours, cela vous arrête simplement dans votre élan afin que vous ne puissiez penser à rien d’autre », a-t-il déclaré.

La star a ajouté: « Vous ne pouvez pas vous relever, et je pense qu’aujourd’hui est un de ces jours pour moi. »

Le père endeuillé a fait de son mieux pour rester positif après la mort d’Azaylia, courant et faisant du vélo sur de longues distances pour s’occuper.