Le super-père Ashley Cain a informé les fans de sa petite fille après le retour de sa leucémie.

La star de Ex on the Beach, qui partage sa petite fille Azaylia avec sa petite amie Safiyya Vorajee, a partagé son chagrin mercredi après que les médecins leur ont dit qu’elle ferait face à une nouvelle bataille contre le cancer quelques minutes avant leur départ de l’hôpital.

Il avait précédemment expliqué qu’Azaylia avait une forme « rare et agressive » de cancer connue sous le nom de LMA (leucémie myéloïde aiguë).

Maintenant, Ashley a partagé une mise à jour de l’hôpital, disant à ses disciples dans une vidéo: «Nous avons un nouveau plan d’action maintenant pour Azaylia.







« Cela va prendre un peu de temps pour comprendre, mais je vous tiendrai au courant dès que nous aurons compris. »

Se dirigeant vers Azaylia, il a ajouté: « Allons-y champion! Petit lion! »

Il a récemment écrit sur Instagram: «Aujourd’hui était censé être un jour de bonheur incontestable.







« Cependant, il s’est avéré comme la plupart des jours de ce voyage; Un miracle aveuglé par le chagrin! »

Ashley a poursuivi: «On nous a dit il y a quelques jours qu’Azaylia sonnerait la cloche aujourd’hui et rentrerait à la maison avec nous, en tant que famille, pour reprendre le traitement 2 jours par semaine en ambulatoire.

«Cependant, 10 minutes avant le moment où nous avons prié au cours des 5 derniers mois… Nous avons été informés de toute urgence que la leucémie d’Azaylia était revenue.







«Nous nous sommes effondrés et avons annulé la célébration alors que nous nous sentions brisés et engourdis au cœur avant de voir son beau visage nous dire, le spectacle doit continuer et nous réalisons alors à quel point notre petite fille est arrivée et à quel point elle mérite ce moment.

« Elle s’est battue contre toute attente, elle a surmonté tous les obstacles sur son chemin et elle a tout fait avec un esprit remarquable et le plus grand sourire sur son visage! »

Azaylia, Ashley et Safiyya ont depuis été inondées de messages de soutien.