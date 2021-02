Ashley Cain, ex On The Beach, a le cœur brisé lorsque la leucémie de sa fille Azaylia revient

Ashley Cain a révélé que la leucémie de sa fille Azaylia était de retour, dans une mise à jour déchirante sur les réseaux sociaux.

L’ancienne star de Ex on the Beach, âgée de 30 ans, qui partage sa petite fille avec sa petite amie Safiyya Vorajee, avait précédemment déclaré aux fans que leur fille avait été diagnostiquée avec une forme de cancer « rare et agressive » connue sous le nom de LMA (leucémie myéloïde aiguë). .

La fillette de cinq mois a passé sa vie à l’hôpital jusqu’à présent, mais se préparait à partir pour rentrer chez elle, tout en continuant en ambulatoire.

Parallèlement à une vidéo d’eux tenant leur nouveau-né, Ashley a écrit sur Instagram: « Azaylia sonne la cloche. Aujourd’hui était censé être un jour de bonheur incontestable.

« Cependant, il s’est avéré comme la plupart des jours de ce voyage; Un miracle aveuglé par le chagrin! »

Ashley a poursuivi: «On nous a dit il y a quelques jours qu’Azaylia sonnerait la cloche aujourd’hui et rentrerait à la maison avec nous, en tant que famille, pour reprendre le traitement 2 jours par semaine en ambulatoire.

« Cependant, 10 minutes avant le moment où nous avons prié au cours des 5 derniers mois… Nous avons été informés de toute urgence que la leucémie d’Azaylia était revenue. »

Décrivant le moment, Ashley a ajouté: « Nous nous sommes effondrés et avons annulé la célébration alors que nous nous sentions brisés et engourdis jusqu’au cœur avant de voir son beau visage nous dire, le spectacle doit continuer et nous réalisons alors jusqu’où notre petite fille est venue et combien elle mérite ce moment.

« Elle s’est battue contre toute attente, elle a surmonté tous les obstacles sur son chemin et elle a tout fait avec un esprit remarquable et le plus grand sourire sur son visage! »

Ashley a déclaré qu’ils avaient pu ramener leur fille à la maison avant le début du traitement à la fin de la semaine.

Il a poursuivi: « Pour l’instant, nous vivons des moments précieux à la maison jusqu’à notre retour à l’hôpital vendredi! Merci pour votre soutien et veuillez garder notre belle fille dans vos prières! »

Son message a été inondé de commentaires de bons voeux et de soutien de la part des fans et des amis célèbres.

Shaughna Phillips de Love Island a écrit: «Prier pour vous tous, toujours».

Josh Denzel a commenté: « Des prières vont à vous et à votre famille. »

Nathan Massey a continué le soutien de Love Island, en écrivant: « Les prières vont à vous et à la famille et à votre forte petite princesse combattante! Nous sommes tous derrière vous. »

Georgia Kousoulou de Towie a ajouté: « Je prie pour vous tous, belle princesse. »

Ashley et Safiyya avaient partagé le diagnostic initial de leur fille, deux mois après sa naissance en août dernier.

Il a écrit à l’époque: «Hier, j’ai dû traverser quelque chose qu’aucun parent au monde ne devrait subir.

« L’expérience la plus bouleversante, terrifiante et déchirante que j’aie jamais vécue.

«J’ai découvert que ma belle fille Azaylia Diamond Cain avait été diagnostiquée avec une forme très rare et agressive de leucémie qui s’est accompagnée de nombreuses complications.

« Tous ceux qui le souhaitent, s’il vous plaît dites une prière pour ma belle et courageuse petite fille Azaylia qui mène actuellement une bataille pour sa vie!

« Maman et papa t’aiment princesse. ALLONS CHAMPION. Tu peux et tu vaincras ça! »

