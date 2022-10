Ashley Blaine Featherson-Jenkins célèbre l’excellence noire avec DIAGEO

Dans les nouvelles de retour à la maison HBCU…

Spelman et Morehouse College n’étaient pas les seules écoles à célébrer le retour à la maison ce week-end, La Mecque a également accueilli les anciens élèves tout en célébrant les vedettes excellant dans leurs domaines respectifs.

L’Université Howard bourdonnait d’excellence noire à Washington DC pour sa célébration “Meccaverse” qui a culminé avec la réception chic HBCU Buzz 30 under 30 et le bal des anciens bisons.

Actrice Ashley Blaine Featherson-Jenkins a rejoint DIAGEO et ses marques CÎROC, Crown Royal, Tequila Don Julio et Tanqueray et le fondateur de HBCU Buzz 30 Under 30 Luke Anthony Lawal, J.r porter un toast à la culture et aux traditions des HBCU. Le duo a également élevé et célébré l’excellence, la culture et l’érudition des Noirs tout en mettant en valeur les lauréats.

Avec DIAGEO, Ashley et Luke ont réfléchi à leur expérience en assistant à une HBCU alors qu’ils passaient le flambeau et honoraient la prochaine génération de dirigeants noirs qui créent un changement durable dans leurs communautés dans le cadre de l’initiative continue de DIAGEO pour soutenir un avenir plus diversifié avec ses 10 $ Fonds de dotation Million.

Un communiqué de presse rapporte que les invités ont apprécié les cocktails signature de CÎROC, Crown Royal, Tequila Don Julio et Tanqueray au Karma Lounge, puis ont poursuivi la soirée pour célébrer l’excellence noire avec le bal inaugural des anciens élèves du bison tout en écoutant la musique de DJ Jae Murphy.

Comme indiqué précédemment, Featherson-Jenkins a déclaré à BOSSIP qu’elle attendait avec impatience un autre retour à la maison “incomparable, exaltant et NOIR” d’Howard et elle a jailli de son alma mater qui “a changé sa vie”.

“C’est un endroit où, en tant que Noir, vous vous sentez incroyablement vu, valorisé et compris, ce qui est inestimable”, a déclaré la star.

À Atlanta, une célébration similaire s’ensuivit, cette fois pour IW Harper et l’expérience pop-up multi-villes “Harper House” de Cam Kirk. La fête qui a eu lieu juste avant le retour à la maison de Spelhouse a porté un toast à la riche culture et aux créateurs des communautés locales d’Atlanta pour célébrer le Cabernet Cask Reserve, un Kentucky Straight Bourbon Whiskey vieilli pendant quatre ans dans de nouveaux fûts de chêne américain carbonisés, puis perfectionné dans le cabernet californien de luxe. Fûts de Sauvignon.

La soirée spéciale a redonné aux communautés créatives qui façonnent la culture d’Atlanta et a présenté Collective Gallery (le premier label “Record” pour les photographes) sur place prenant des photos dans un studio de portrait avec des bénéfices allant à la Fondation Cam Kirk.

Les sons étaient une gracieuseté du DJ maison Love G et les invités ont apprécié les cocktails Cabernet Cask Reserve préparés par les mixologues locaux Whisky et Rosemary, y compris le cocktail inédit « Hot Lemon Pepper Wet ».