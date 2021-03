Portant des pantalons noirs assortis et des t-shirts blancs, ils étaient aussi mignons que possible, et les fans ont rapidement repéré la bague au doigt d’Ashley, ce qui a soulevé des questions sur le fait que G-Eazy avait ou non posé la question.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy