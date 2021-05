Ashley Barnes: Burnley va prendre des mesures disciplinaires contre l’attaquant après un «incident policier» | Actualités du football

Burnley dit qu’ils prendront des mesures contre Ashley Barnes après que l’attaquant a été impliqué dans ce que le club a appelé un « incident policier ».

Un porte-parole de la Premier League a déclaré jeudi que le joueur de 31 ans serait « soumis à des mesures disciplinaires internes » suite à des informations selon lesquelles il aurait été arrêté plus tôt ce mois-ci pour conduite en état d’ivresse.

Le porte-parole a déclaré: « Le Burnley Football Club est au courant d’un incident policier impliquant l’un de ses joueurs, Ashley Barnes.

«En tant que club avec des valeurs solides et une solide philosophie communautaire, Burnley FC soutient et attend les normes les plus élevées de comportement responsable de la part de tous ses joueurs et de son personnel.

« Par conséquent, tout en observant la conclusion des procédures judiciaires, le club traitera cette affaire avec le plus grand sérieux.

« Le joueur sera en conséquence soumis à des procédures disciplinaires internes.

« Le Burnley Football Club ne fera aucun autre commentaire. »

