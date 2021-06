Ashley Banjo récoltera des millions en 2022 après la victoire de Bafta alors qu’il révèle de nouvelles émissions de télévision, des tournées et des studios de danse Diversity

ASHLEY Banjo récoltera des millions en 2022 après sa victoire aux BAFTA TV Awards alors qu’il révèle de nouvelles émissions de télévision, une tournée et le lancement de studios de danse Diversity.

La danse Black Lives Matter de Diversity a remporté un Bafta après la routine épique de la troupe de danse sur Britain’s Got Talent de l’année dernière qui a reçu plus de 30 000 plaintes.

Jordan et Ashley ont été stupéfaits de décrocher un BAFTA hier soir[/caption]

Ashley a ravalé ses larmes après que Diversity ait remporté le prix Moment à voir aux Bafta TV Awards hier soir.

Dans une interview exclusive avec The Sun, le juge de Dancing on Ice, Ashley, 32 ans, a déclaré: « Il y a beaucoup de nouveaux projets et émissions télévisées en préparation que je ne peux pas encore mentionner, mais ils incluent le jeu télévisé The Void pour ITV, le nouveau Diversity Tour et l’ouverture des tout nouveaux Diversity Studios dont nous sommes vraiment ravis !

« Mais aussi quelques nouveaux projets qui ne sont pas à la télévision que vous pourrez diffuser… Regardez cet espace. »

S’exprimant dans le cadre de son partenariat Kingsmill et TikTok pour encourager les gens à se remettre en forme après le verrouillage, il a déclaré: « Les objectifs n’ont pas changé pour nous… J’aime toujours ce que nous faisons, prévoyons toujours de jeter un peu Perri et nous prévoyons toujours de simplement continuez à créer et continuez à tourner.

Nous avons notre plus grande tournée au Royaume-Uni et en Irlande qui commence au printemps 2022 et qui s’appelle « Connected » et j’ai hâte de reprendre la route avec l’équipe ! »

Les frères ont représenté la diversité à la remise des prix[/caption]

Hier soir, Ashley a revécu la « période sombre » au milieu d’abus racistes alors que la danse Black Lives Matter de Diversity remportait un Bafta.

Cela survient alors qu’Ashley, son frère Jordan et ses collègues interprètes ont également subi d’horribles abus en ligne, et Ashley a fait référence à cette « période sombre » en acceptant le prix du moment incontournable lors de la cérémonie de ce soir.

Monter sur scène avec son jeune frère, Ashley, a prononcé un discours passionné.

Sa voix pleine d’émotion, il dit : « Je suis en morceaux mec, c’est fou. C’est bien plus qu’un prix.





« Je veux d’abord remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous, cela signifie tellement.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, chaque appel téléphonique, SMS, commentaire, DM, vous avez fait la différence dans ce qui était une période vraiment sombre.

« Être dans la tempête de 30 000 plaintes, juste un torrent d’abus racistes, de menaces, tout cela, c’était une période très sombre, mais ce soutien a fait la différence. »

Il a ensuite étonnamment remercié les trolls et les ennemis des médias sociaux, en déclarant: «D’une certaine manière, je dois dire merci aux personnes qui se sont plaintes, à celles qui ont mis en ligne tous ces abus, parce que vous avez montré la vérité.

« Vous avez montré exactement pourquoi cette performance et ce moment étaient nécessaires. »