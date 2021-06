Ashley Banjo, émouvante, retient ses larmes à cause d’un «temps sombre» au milieu d’abus racistes alors que la danse BLM de Diversity remporte Bafta

ÉMOTIONNEL Ashley Banjo a riposté aux larmes au cours de la « temps sombre » au milieu des abus racistes alors que la danse Black Lives Matter de Diversity a remporté un Bafta.

La routine de la troupe de danse sur Britain’s Got Talent de l’année dernière a reçu plus de 30 000 plaintes.

Ashley Banjo a riposté aux larmes alors que Diversity a remporté un Bafta pour sa routine de danse BLM sur Britain's Got Talent

Pendant ce temps, Ashley, son frère Jordan et ses collègues interprètes ont également subi d’horribles abus en ligne, et Ashley a fait référence à cette « période sombre » en acceptant le prix du moment incontournable lors de la cérémonie de ce soir.

Monté sur scène avec son jeune frère, Ashley, 32 ans, a prononcé un discours passionné.

Sa voix pleine d’émotion, il a déclaré: « Je suis en morceaux mec, c’est fou. C’est tellement plus qu’une récompense.

« Je veux d’abord remercier toutes les personnes qui ont voté pour nous, cela signifie tellement.

Ashley et son jeune frère Jordan ont accepté le Bafta pour le moment incontournable

La performance l'année dernière a reçu 30 000 plaintes

Ashley a déclaré que les abus qui ont suivi étaient une « heure sombre » pour lui et ses collègues

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, chaque appel téléphonique, SMS, commentaire, DM, vous avez fait la différence dans ce qui était une période vraiment sombre.

« Être dans la tempête de 30 000 plaintes, juste un torrent d’abus racistes, de menaces, tout cela, c’était une période très sombre, mais ce soutien a fait la différence. »

Il a ensuite étonnamment remercié les trolls et les haineux des médias sociaux, en déclarant : « D’une certaine manière, je dois dire merci aux personnes qui se sont plaintes, à celles qui ont mis tous ces abus en ligne, parce que vous avez montré la vérité.

« Vous avez montré exactement pourquoi cette performance et ce moment étaient nécessaires. »

Ashley a déclaré qu'il avait maintenant l'impression que la performance avait représenté la majorité et non la minorité

Les frères ont posé avec leur prix après leur victoire

Alors qu’il touchait son prix, il a poursuivi: « Mais pour toutes ces personnes, jetez un coup d’œil, car même s’il y a tant de conversations et tant de choses qui doivent changer, c’est à cela que ressemble le changement.

« Je suis si fier d’être ici et si reconnaissant envers toutes ces personnes et pour moi, il s’agit de ne pas représenter la minorité, c’était comme si nous n’étions pas à l’époque, mais debout ici en ce moment, cela représente la majorité . »

Ashley a ensuite terminé son discours en demandant aux gens de continuer à faire pression pour le changement et l’égalité.

Il a déclaré: « Alors merci à tous, alors, beaucoup et continuons à avoir ces conversations difficiles et continuons à défendre ce qui est juste quelle que soit la couleur de notre peau et nous atteindrons cette égalité. »