Ashley Aufderheide révèle les espoirs de la saison 2 de « That ’90s Show » (exclusif) – Hollywood Life

Crédit image : Paige Kindlick

Tous les yeux ont été rivés Ce spectacle des années 90. La suite de la série Netflix à Ce spectacle des années 70 est devenu un succès instantané parmi les fans, provoquant un renouvellement rapide de la saison 2. Le spectacle présente un ensemble talentueux de jeunes stars, dont Ashley Aufderheidequi joue la meilleure amie rebelle et voisine de Leia, Gwen Runck. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Ashley d’embrasser toute l’énergie de Gwen et sa réaction à la finale.

« Gwen est très audacieuse. Je pense qu’elle est une leader et elle dit qu’elle est la reine de son groupe, ce qui est mignon », a déclaré Ashley. HollywoodLa Vie. “J’ai aimé cette ligne. Pour moi, je pense que je suis un extraverti. Je suis assez confiant moi-même, et je pense que j’ai appris un peu sur la confiance grâce à Gwen. Son style est très audacieux et unique. J’essaie aussi d’améliorer mon jeu de style.

Elle a ajouté : « Elle a influencé mon style, mais aussi sa confiance. J’étais déjà confiante, mais elle a définitivement poussé cela au niveau supérieur en disant ce qu’elle pensait et en étant indéniablement elle-même. J’ai l’impression que la scène où vous la rencontrez pour la première fois alors qu’elle vient de jouer dans sa chambre est si emblématique d’elle. Cela faisait également partie de ma scène d’audition. Donc, c’est définitivement coincé avec moi et reste fidèle à mon cœur. J’ai l’impression que Gwen est juste emblématique de la confiance. Elle est en quelque sorte mon alter ego.

À la fin de la saison, Leia quitte Point Place après un été qui a changé sa vie. Alors que Leia a passé l’été à se languir de Jay, elle a fini par réaliser ses sentiments pour le frère de Gwen, Nate. Alors, Gwen approuve-t-elle que sa meilleure amie sorte avec son frère ?

“Je pense qu’elle est d’accord avec ça. Je pense que c’est une amie protectrice », dit Ashley. “Évidemment, elle aime son frère. C’est son frère, même s’ils se chamaillent parfois. Et Leia, bien sûr, est sa meilleure amie. C’est juste deux personnes qu’elle aime. Et si ça les rend heureux, elle va le soutenir.

Maintenant que le spectacle obtient une deuxième saison, vous pouvez vous attendre à ce que Gwen obtienne un intérêt amoureux. “J’ai donc demandé aux scénaristes si nous arrivions à la saison 2, ce que nous allions faire, et ils ont dit qu’elle aurait un petit ami”, a admis Ashley. «Je déduisais en quelque sorte qui ce serait ou si ce serait quelqu’un de nouveau. Ça ne pouvait être que Jay, n’est-ce pas ? Mais si Jay et Leia continuent, alors ça ne marche pas. Et puis il faudrait que ce soit un nouveau personnage.

L’actrice adorerait rencontrer le père de Gwen et explorer davantage la “dynamique familiale” de Gwen dans la saison 2. “Je pense que je veux vraiment explorer un peu plus le lien de Gwen avec Nate, et peut-être juste avoir une scène avec Sherri, Nate et Gwen. ,” elle a continué.

Antérieur à Ce spectacle des années 90, Ashley n’avait jamais vraiment tâté du monde de la comédie auparavant. “J’ai fait une comédie dramatique il y a des années, mais c’était ma première comédie devant un public en direct”, a déclaré Ashley. HollywoodLa Vie. “Je n’ai pas de formation en théâtre ou quoi que ce soit du genre, donc c’était quelque chose de vraiment différent pour moi. Quatre caméras, un public, c’était vraiment intense. Il y avait de la pression, mais c’était bien. La pression vous motive simplement à faire mieux, et vous voulez avoir ce rire. Vous voulez rendre la foule heureuse.

Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith ont repris leurs rôles de Kitty et Red Forman bien-aimés dans la série Netflix. La première saison a également présenté les retours de Topher Grace, Laura Prépon, Ashton Kutcher, Mila Kuniset Wilmer Valderrama.

“J’ai définitivement rencontré beaucoup d’entre eux, la distribution héritée. Tous sont tellement hilarants en personne. Cela va au-delà de leurs personnages », a noté l’actrice. “Ils sont tellement professionnels, et leur timing et leur livraison sont toujours aussi précis. Ils nous ont donné de bons conseils et nous ont accueillis à bras ouverts et m’ont vraiment facilité la transition vers la comédie. Ils sont tous incroyables. Je n’ai pas une seule mauvaise chose à dire.

Au cours du tournage de la première saison, Ashley a déclaré que Debra Jo et Kurtwood mettaient toujours l’accent sur le fait de s’amuser et de rester authentiques. «Je pense que dans l’ensemble de l’entreprise, il est facile pour les gens de vouloir vous influencer jusqu’à ce que vous portez, ce que vous dites ou comment vous agissez. Il est juste important de rester authentique par rapport à qui vous êtes, et cela transparaîtra à travers votre personnage », a déclaré Ashley. “En fait, pour Gwen, elle était à l’origine décrite comme une petite puissance aux cheveux roses. Je n’ai pas les cheveux roses et je ne suis pas petite non plus. Ils ont en fait changé le personnage pour qu’il me ressemble un peu plus. Alors quand ils disaient de rester authentique et d’être vrai et réel envers vous-même, j’ai vraiment pris cela à cœur parce qu’ils aimaient qui j’étais, et ils ont changé Gwen pour ça.

Ashley a souligné qu’elle était bien consciente de la façon dont «les gens peuvent être sceptiques face aux redémarrages», mais elle est «vraiment ravie de la réponse que cela suscite. En fait, je lis les commentaires. Je ne peux pas m’en empêcher. Je sais que les gens m’ont dit de ne pas le faire, mais je le fais. Je viens d’être submergé d’amour et de soutien. C’est tout simplement génial que nous ayons mis tout ce travail acharné, j’ai mis beaucoup d’efforts, et nous l’avons tous fait et le simple fait de voir que les gens apprécient cela est vraiment agréable à voir et à entendre. Ce spectacle des années 90 la saison 1 est diffusée sur Netflix.

