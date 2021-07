Ashlesha Thakur aka Dhriti s’ouvre sur le tournage de scènes romantiques avec Abhay Verma aka Kalyan

« The Family Man 2 » d’Amazon Prime Video avec Manoj Bajpayee, Samantha Akkineni, Priyamani, Sharad Kelkar, Shahab Ali dans les rôles principaux a reçu des critiques élogieuses de la part des téléspectateurs et des critiques. Mais outre les personnages principaux, les artistes Ashlesha Thakur et Abhay Verma – qui ont respectivement essayé le rôle de Dhriti et Kalyan, ont attiré l’attention des téléspectateurs.

Dans la deuxième saison de « The Family Man », Shrikant Tiwari (Manoj) et la fille de Suchi (Priyamani) Dhriti sont présentées comme l’un des personnages cruciaux sur la base desquels l’intrigue se déroule. Dans la première saison, alors que Dhriti était dépeinte comme une adolescente rebelle accrochée à son téléphone et exigeant la confidentialité tout le temps, dans la deuxième saison, Dhriti évolue finalement après qu’une série de séquences l’oblige à prendre des mesures drastiques contre Kalyan avec qui elle est montrée. l’amour.

En fait, lorsque « The Family Man 2 » était sorti, la relation Dhriti-Kalyan était l’un des sujets qui ont été discutés avec beaucoup d’intérêt parmi les téléspectateurs.

Récemment, en parlant de faire les parties romantiques de la série Web avec Abhay à un si jeune âge, Ashlesha Thakur a déclaré à News18.com: « J’étais très nerveuse. C’était une chose très nouvelle pour moi. Je devais apporter de la maturité. au personnage et ne pas avoir cette façon enfantine d’agir. Je voulais que ça ait l’air très naturel et spontané. J’ai regardé beaucoup de séries Web où il y a un intérêt amoureux. J’ai fait des recherches et beaucoup étudié. La scène est très technique. Ce n’est pas amusant. C’est mon travail et quelles que soient les exigences en tant qu’acteur, je devrais être à l’aise avec ça. »

« Quand on m’a dit que j’avais un petit bisou et un intérêt amoureux dans la deuxième saison, Raj et DK (les réalisateurs) m’ont appelé avec mon père dans leur bureau pour en discuter. Mon père m’a demandé ce que j’en pensais. Je J’ai décidé que je voulais aller de l’avant puisque j’évolue également en tant qu’acteur. Je fais confiance à mes réalisateurs et je ne me souciais pas de ce à quoi cela ressemblerait à l’écran car je sais à quel point ils sont méticuleux dans leur écriture », a-t-elle ajouté.

Ashlesha a également parlé du tournage de l’horrible séquence d’enlèvement dans la série. « C’était épuisant et émotionnellement et mentalement difficile pour moi. Me faire kidnapper était quelque chose qui me rendait très nerveux. Je ne voulais pas faire cette scène. Je disais à Raj et Suparn monsieur, ‘Faisons-le un autre jour’. Quand j’ai J’ai fait la première prise, j’étais confus de savoir si je faisais la bonne chose. Quand les réalisateurs m’ont soutenu, je savais que j’étais sur la bonne voie. »

Au cours de son interaction, la jeune fille de 17 ans a également révélé qu’elle avait reçu d’innombrables « rishtas » dans son DM ainsi que certains des messages les plus effrayants et les plus doux. Elle a ajouté que même si elle aime l’attention, elle n’est pas sûre de l’authenticité de tout cela.