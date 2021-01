Les téléspectateurs de The Cabins se sont grattés la tête après que la nouvelle Ashleigh ait révélé qu’elle ressemblait à Meghan Markle.

La fille du fermier de 23 ans a fait son entrée dans l’émission de vendredi soir avant de s’installer dans une cabane avec son compatriote Stuart.

Mais alors que les deux hommes se connaissaient, Ashleigh a déclaré à Stuart – un acheteur de terres – qu’elle se faisait passer pour la duchesse de Sussex pour gagner sa vie.

Ashleigh lui a dit: « J’ai quelque chose à te dire. Donc je suis en fait un sosie professionnel de Meghan Markle. »

En entendant cela, Stuart éclata de rire en s’exclamant: « Quoi? C’est ridicule! »

Les fans de la série télé-réalité ITV2 étaient tout aussi déconcertés par les affirmations de la coiffeuse Ashleigh.

L’un d’eux a tweeté: « Megan qui se ressemble? Euh … #TheCabins. »

Un autre a commenté: « Meghan Markle ressemble à?! Vraiment ?! #TheCabins. »

Un troisième a même partagé une photo du musicien aveugle Stevie Wonder, songeant: « Sosie professionnelle de Meghan Markle? Pour qui Stevie Wonder? »

Ashleigh et Stuart étaient l’un des deux nouveaux couples à arriver à The Cabins vendredi soir (15 janvier 2021).

Mais il s’avère qu’Ashleigh a déjà eu un avant-goût de la renommée de la télé-réalité en tant qu’invité d’Ibiza Weekender.

Cette apparition de camée a conduit à un baiser avec la représentante des vacances Callum, et elle espère que son temps sur The Cabins sera encore plus productif.

Parlant de son passé télévisuel, elle dit: «Je ne suis jamais sortie avec une célébrité. J’ai embrassé quelqu’un sur Ibiza Weekender – Callum. C’est la seule personne.

« J’étais invité sur Ibiza Weekender avec ma sœur. »

À la fin du spectacle, elle et le passionné de dressage Stuart ont décidé de rester enregistrés dans The Cabin lorsqu’on leur a donné la possibilité de vérifier.