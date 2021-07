Ashleigh Barty remporte Wimbledon avec la défaite de Karolina Pliskova

Après une interruption induite par COVID-19 l’année dernière, Wimbledon a un champion féminin. La n°1 mondiale Ashleigh Barty a remporté le titre en battant Karolina Pliskova 6-3, 6-7 (4), 6-3 samedi.

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour verbaliser le fait que je voulais oser le rêver et dire que je voulais gagner cet incroyable tournoi. … Je n’ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Je pensais à tous les « Et si », a déclaré le n ° 1 Barty. « Mais je pense que quand je sortais sur ce terrain, je me sentais chez moi, d’une certaine manière. »

Il s’agit du premier titre de l’Australien à Wimbledon, après avoir remporté l’Open de France 2019. Elle a été la première Australienne à atteindre une finale de Wimbledon depuis Evonne Goolagong Cawley en 1980.

« J’espère que j’ai rendu Evonne fière », a déclaré Barty, qui portait une tenue qui rendait hommage à la robe dans laquelle Goolagong a joué lorsqu’elle a remporté le tournoi pour la première fois, il y a 50 ans.

Barty a contrôlé le match jusqu’au deuxième set où Pliskova a rompu l’égalité en tirant sur un tir de Barty qui a lancé le filet en l’air et a ensuite été renvoyé sur le terrain.

Puis, dans le dernier set, Barty a frappé son septième as du match, pour le point de championnat, Pliskova l’a marqué et c’était fini.

« J’étais vraiment fière de moi », a déclaré Barty, qui a grimpé dans les gradins pour embrasser son entraîneur, Craig Tyzzer, et d’autres, début de ce troisième set et garder mon sang-froid à la fin.

La victoire de Barty a porté son avantage sur Pliskova dans leurs duels à 6-2. Pliskova, tête de série n°8 du tournoi, n’a jamais remporté de titre majeur.

Suivez Christian Ortega sur Twitter @unofficialchris.

Contribution: Associated Press