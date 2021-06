Ashleigh Barty arrive à froid à Wimbledon après un problème de hanche

La numéro un mondiale Ash Barty est la favorite pour remporter son premier Wimbledon titre la semaine prochaine, mais devra surmonter un manque d’entraînement en match sur gazon et une série inquiétante de blessures à l’approche du Grand Chelem.

L’Open de France d’Australie a déraillé par un problème aigu de hanche subi à l’entraînement et qui l’a obligée à abandonner au deuxième tour contre Magda Linette.

La « entièrement nouvelle blessure » à la hanche gauche, comme l’appelait Barty, a fait suite à une poussée de tension musculaire récurrente dans son bras de service qui l’a forcée à se retirer des quarts de finale de l’Open d’Italie.

Les blessures ont mis un frein à une course brillante sur terre battue et ont empêché Barty de s’échauffer pour Wimbledon lors de l’un des tournois sur gazon.

La direction de Barty a déclaré à Reuters que la condition physique de la jeune femme de 25 ans s’améliorait « de jour en jour » et qu’elle était sur la bonne voie pour reprendre la compétition à Wimbledon.

Si son corps se tient debout et qu’elle peut enchaîner les victoires en matière de confiance dans les premiers tours, Barty sera difficile à battre sur sa surface préférée.

Bénéficiant d’un jeu sur tous les terrains regorgeant de coups de fond lourds, d’un revers habile et d’un jeu de filet exceptionnel issu d’un amour de longue date pour le double, l’Australien est fait pour l’herbe.

Cependant, elle n’a pas encore approfondi à Wimbledon, malgré des titres en surface à Birmingham (2019) et Nottingham (2018).

Son effort au quatrième tour en 2019 en tant que tête de série a été sa meilleure course au All England Club, mais s’est soldée par une déception aux mains de l’Américaine non classée Alison Riske, qui a mis fin à la séquence de 15 victoires consécutives de Barty dans l’un des plus gros bouleversements du tournoi.

Tout en ayant peu peur des adversaires du top 10, Barty s’est avéré sensible aux outsiders courageux comme Riske qui l’ont fait perdre la cadence avec une agression brute.

La Tchèque non annoncée Karolina Muchova a prouvé son ennemi juré lors des quarts de finale de l’Open d’Australie en février, un an après qu’une future Sofia Kenin ait surpris la favorite à domicile en deux sets en demi-finale.

Barty espère devenir seulement la troisième Australienne à remporter Wimbledon après Margaret Court (1963, 1965, 1970) et Evonne Goolagong (1971, 1980).

John Newcombe, qui a balayé le simple de Wimbledon en 1971 avec sa compatriote Goolagong il y a 50 ans, a déclaré que Barty devait éviter d’entrer dans une coquille défensive lorsqu’elle était sous le feu pour augmenter ses chances de succès.

« Ash est la meilleure volleyeuse du tennis féminin », a déclaré l’ancienne numéro un mondial et septuple championne du Grand Chelem aux médias australiens.

« C’est pourquoi quand je regarde à la télévision, je me dis ‘Ash, entre dans le foutu filet’.

« Je trouve que si elle reste derrière la ligne de fond et joue son jeu défensif, ce n’est pas aussi bon … Alors j’espère juste qu’elle jouera de manière agressive et positive. »

