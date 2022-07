Ashlee Simpson sur “la vie, les enfants”, soutenant son mari Evan Ross dans une nouvelle entreprise : “Ils sont géniaux”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ashlee Simpson a récemment mis à jour les fans sur sa vie, y compris ce que c’est que de vieillir pour ses enfants et à quel point elle soutient la nouvelle entreprise de son mari dans le monde de la restauration.

Le couple s’est récemment réuni sur le tapis rouge pour célébrer l’ouverture de The Hideaway, un nouveau restaurant mexicain à Beverly Hills dans lequel Evans a investi et dont il est partenaire.

Ross était ravi que le restaurant ouvre enfin, car il travaille depuis un certain temps pour en arriver là avec ses partenaires, l’acteur Ryan Phillippe, Jeffrey Best et Sylvain Bitton.

“Je suis tellement excité que ma femme soit ici, et mes enfants, ce sera notre place. Le temps qu’il a fallu pour comprendre le rend encore plus joyeux”, a déclaré Ross à Fox News Digital. “J’ai l’impression que toutes les personnes impliquées sont une famille maintenant, et tous ceux qui travaillent ici et tous ceux qui sont capables de travailler maintenant après COVID, sont vraiment spéciaux. Je suis ravi de voir ce que les gens en pensent.”

Simpson était là pour soutenir son mari, disant qu’elle était tellement excitée de voir enfin le nouveau restaurant, après avoir vu des photos de l’espace tout au long de la procédure. Elle a qualifié le restaurant de “magnifique” et a expliqué qu’elle “avait vraiment hâte de profiter de sa famille et de ses amis et de le voir”.

“Je suis tellement excité que ma femme soit ici, et mes enfants, ça va être notre place.” — Evan Ross à Fox News Digital

Lorsqu’on lui a demandé si elle travaillait sur de nouveaux projets, Simpson a répondu en disant qu’elle était heureuse de se concentrer uniquement sur la maternité pour le moment.

“En ce moment, je suis une maman. Je travaille sur la vie, les enfants, et j’ai des projets en cours. Ils sont géniaux ! Tous les enfants sont vraiment bons”, a-t-elle déclaré. “Nous venons de faire un beau voyage en Europe, nous étions à Londres et à Paris, en Suisse… c’était magnifique. Nous nous sommes bien amusés.”

Lors de leur voyage à Londres fin juin, Simpson a posté une série de photos sur elle Instagram mettant en vedette ses enfants, et les fans ont été choqués de voir à quel point Bronx, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Pete Wentz, avait grandi depuis sa dernière apparition sur ses réseaux sociaux.

“En ce moment, je suis maman. Je travaille sur la vie, les enfants, et j’ai des projets en cours. Ils sont géniaux ! Tous les enfants sont vraiment bons.” — Ashlee Simpson à Fox News Digital

Le message présentait également des photos de la fille de Simpson, Jagger, 6 ans, et de son mari Evan Ross, qui est le fils de la chanteuse Diana Ross, se tenant la main en marchant dans les rues.

Elle a qualifié sa famille de “petits amours” dans le message et l’a suivi d’un emoji en forme de cœur.

La section des commentaires était remplie de fans et de familles commentant la croissance du Bronx. Les maquilleurs Marissa Marino l’ont qualifié d'”adulte à part entière”, et la belle-sœur de Simpson, Tracee Ellis Ross, a déclaré : “Le Bronx a l’air si beau et a grandi. Nous étions juste ensemble. Comment !”

Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble en octobre 2020, un fils nommé Ziggy.