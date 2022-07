Ashlee Simpson et Son Bronx font du shopping et il est plus grand qu’elle – Hollywood Life

Voir la galerie





Ashlee Simpson et de Pete Wentz fils adolescent, Bronx Wentz, 13 grandit si vite ! L’adolescent, qui ne ressemble qu’à sa mère, a été photographié avec Ashlee le 26 juillet. Le duo mère/fils a rendu visite à Dick’s Sporting Goods, et Bronx mesurait sensiblement une tête de plus qu’Ashlee. Il tenait un sac de courses alors qu’ils sortaient côte à côte du magasin, Bronx dominant sa mère. Ashlee avait l’air cool et décontractée pour la sortie, portant un pantalon sombre, un t-shirt noir et un sac à bandoulière.

Ashlee et Pete se sont rencontrés en 2006 et se sont fiancés en 2008. Ils se sont mariés en mai de cette année-là, moins d’un mois après avoir confirmé les fiançailles. Deux semaines après le mariage, Ashlee a révélé qu’elle était enceinte du premier enfant du couple. Bronx est né le 20 novembre 2008.

Malheureusement, la romance d’Ashlee et Pete a été de courte durée. Ashlee a demandé le divorce de Pete en février 2011 et il a été finalisé en novembre suivant. Dans une interview de 2015 avec Howard Stern, Pete a révélé que lui et son ex partagent la garde à 50/50 du Bronx. “Nous avons en fait trouvé un moyen d’être parent de cette façon d’une manière vraiment bonne et saine”, a-t-il expliqué. “Et nous pouvons être amis.”

Pete a également admis que lui et Ashlee étaient peut-être trop jeunes lorsqu’ils ont décidé de se marier. “Je pense que c’était une combinaison de tous ces facteurs à la fois, y compris le fait d’être trop jeune”, a-t-il déclaré. «Je pense qu’il y a une chose importante où vous savez comment vous battre parce que vous pouvez vous battre avec quelqu’un et ce n’est pas la fin de tout. Mais si vous ne savez pas comment avoir ces arguments, alors ils deviennent nucléaires.

En 2014, Ashlee s’est mariée Diana Ross’ fils, Evan Ross. La fille du couple, Jagger Snow Ross6 ans, est né le 30 juillet 2015, suivi d’un fils, Ziggy Blu-Ross1, qui est né en octobre 2020. Pendant ce temps, Pete a été avec sa petite amie, Megan Campeurdepuis 2011. Leur fils, Saint-Wentz7 ans, est née en 2014, et ils ont une fille, Merveille Wentz4 ans, né en 2018.