Ashkan Morovati : boxeur torse nu qui est devenu un héros du mouvement de protestation iranien

CNN

—



La vidéo est devenue instantanément virale : des images prises sur un téléphone portable lors de manifestations antigouvernementales dans la ville kurde de Sanandaj en Iran montraient un homme torse nu brandissant un couteau, encerclé par une douzaine de membres des forces du régime armés de fusils.

Les agents de sécurité semblaient à tour de rôle balancer prudemment leurs matraques sur le manifestant, certains lui tirant même dessus, alors qu’ils sautaient d’avant en arrière à chaque mouvement brusque qu’il faisait.

Finalement, le manifestant est tombé à genoux, après avoir été abattu plusieurs fois à bout portant, dit-il.

C’était le premier aperçu au monde d’Ashkan Morovati, un boxeur kurde iranien qui est depuis devenu un héros pour les partisans du mouvement de protestation iranien.

Dans une interview exclusive avec CNN, Morovati a expliqué la trame de fond de la vidéo, prise fin octobre. Dans les moments qui ont précédé la confrontation filmée, a-t-il dit, il s’était approché des forces de sécurité et leur avait demandé d’adopter une approche plus calme envers les manifestants appelant à la fin du régime clérical au poing de fer du pays.

“Je suis allé là-bas pour leur dire de se tenir aux côtés des gens et de faire des compromis avec les gens”, a déclaré Morovati à CNN. “Vous réprimez les gens sans pitié et c’est en dessous de l’humanité.”

Alors qu’il s’adressait à eux, cependant, les forces de sécurité l’ont attaqué sans avertissement, utilisant du gaz poivré, des matraques et, finalement, lui tirant dessus, selon Morovati. Il dit qu’il n’a sorti son couteau qu’en légitime défense, mais en vain.

“Ils m’ont tiré dessus avec un fusil de chasse à très courte portée, puis m’ont tiré deux fois avec des balles de qualité militaire dans les deux jambes.”

Les autorités iraniennes n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN.

Morovati a été arrêté et plus tard accusé de « faire la guerre contre Dieu » ou « moharebeh », une accusation passible de la peine de mort, et qui a été utilisée à plusieurs reprises par le régime iranien pour poursuivre des manifestants politiques dans le pays.

L’épreuve aurait pu lui coûter la vie. Au lieu de cela, cela a conduit à son audacieuse évasion d’Iran.

Le soulèvement national iranien a secoué le pays lorsqu’il a commencé à la mi-septembre, posant la plus grande menace intérieure à la classe cléricale dirigeante depuis plus d’une décennie. Des manifestations de masse ont pénétré la base de soutien conservatrice du régime et ont produit d’innombrables actes de défi – et parfois de violence – contre le redoutable Basij, un groupe paramilitaire volontaire qui est le pivot de l’appareil de sécurité de la République islamique. Les manifestants étaient jeunes et en colère, et une barrière de peur semblait s’être brisée.

Mais quatre mois plus tard, une vague croissante de répression contre les manifestants – y compris des dizaines de peines d’exécution infligées aux manifestants – a freiné les protestations de l’Iran, mais pas la colère populaire qui les sous-tend. Les récentes condamnations à mort sont l’aboutissement d’une répression de plus en plus violente, notamment des assassinats de manifestants, des arrestations massives, des agressions physiques et des violences sexuelles.

Morovati lui-même dit qu’il est mort plusieurs fois avant de finalement s’échapper d’Iran. Il allègue que les forces du régime l’ont brutalisé même après son arrestation, continuant de le battre et lui tirant même dessus, jusqu’à ce qu’ils soient certains qu’il ne survivrait pas.

“Quand ils m’ont transporté à l’hôpital, ils m’ont tiré de très près avec un fusil de chasse, comme si c’était un coup de grâce”, explique Morovati. Il pense que les policiers ne l’ont emmené à l’hôpital que parce qu’ils étaient certains qu’il mourrait.

Mais il a vécu.

À l’hôpital Kowsar de Sanandaj, il a été emmené aux soins intensifs et soigné par plusieurs médecins, dont le Dr Iman Navabi, un chirurgien.

Morovati a déclaré à CNN que les médecins de l’hôpital avaient déclaré qu’il avait une artère sectionnée dans la jambe, un poumon perforé par des plombs de fusil de chasse et environ 200 autres plombs dans son corps, dont certains causaient de graves blessures.

Bien que son état soit désastreux, il a miraculeusement survécu.

« Êtes-vous à 100 % ? Ouvrez les yeux », a déclaré Navabi dans une vidéo publiée sur son Instagram montrant Morovati après une opération. Navabi se tenait au-dessus de Morovati, dont la grande taille allongée sur une civière avait les pieds suspendus à l’avant. Ses parents, visiblement inquiets, étaient assis à côté de lui en chemise d’hôpital.

“Ashkan Morovati va bien, l’opération a réussi, son état est stable, il est hors de danger, il est aux soins intensifs ce soir et il n’y a rien à craindre”, a écrit Navabi dans la légende de sa vidéo.

De nombreux médecins et agents de santé iraniens ont été arrêtés en guise de punition pour avoir fourni des soins médicaux aux manifestants, et après avoir soigné Morovati, Navabi lui-même a été arrêté début décembre, selon l’Organisation Hengaw pour les droits de l’homme enregistrée en Norvège. Il a ensuite été libéré, selon le député canadien Terry Beech.

Le boxeur kurde, qui avait déjà été vu s’entraîner avec des poids, lancer des coups de poing et sprinter sur des vidéos publiées sur ses comptes de médias sociaux, a passé près d’un mois allongé dans un lit d’hôpital à récupérer.

Puis, dit-il, les forces du régime ont fait irruption dans l’hôpital et l’ont traîné dehors aux premières heures du 23 novembre.

“Une dizaine d’agents en civil sont venus avec une vingtaine de soldats armés qui avaient entièrement pris le contrôle de l’hôpital et m’ont fait sortir de la salle isolée des soins intensifs”, a déclaré Morovati, décrivant la scène. “Ils avaient une ordonnance du tribunal pour tirer sur quiconque s’approchait pour interférer et ils m’ont emmené en prison dans cet état.”

Il a été emmené en prison où il dit avoir vécu une agonie insupportable à cause de ses blessures ouvertes.

En prison, Morovati ne recevait plus d’oxygène continu d’un réservoir d’oxygène ou faisait changer fréquemment ses pansements comme il l’avait fait à l’hôpital; le personnel de la prison a ignoré ses cris de douleur, dit-il.

“J’ai dû trouver du sel et en mettre sur mes plaies pour désinfecter un peu ma plaie”, raconte Morovati à propos de ses près de 10 jours de prison. “Ils n’ont prêté aucune attention à mon état.”

Il comptait sur les autres prisonniers pour partager leurs analgésiques.

Au bout de 10 jours, sous l’insistance persistante de sa famille et sous la pression des médecins de l’hôpital de Kowsar sur le système judiciaire, le personnel pénitentiaire a accepté de fournir un traitement médical à Morovati en le transférant dans un hôpital militaire.

“J’étais là dans cet état avec mes mains et mes pieds enchaînés au lit”, dit Morovati, décrivant son séjour de six jours dans l’établissement. Il dit que les médecins de l’armée pensaient qu’il était mourant et ont suggéré qu’il soit transféré dans un hôpital mieux équipé pour le soigner.

Encore une fois, à la demande de la pression de la famille et du médecin, Morovati a en quelque sorte obtenu un sursis.

« Ils m’ont donné 20 jours pour me rendre dans un hôpital bien équipé », dit-il.

C’est à cette époque que la justice l’a inculpé de moharebe – sans audience et sans interrogatoire. Et c’est précisément le moment dont Morovati a profité pour faire sa grande évasion.

Au lieu d’aller à l’hôpital, Morovati a fui le pays, voyageant par voie terrestre. “Je suis sorti du pays à travers les montagnes et les déserts alors que je saignais abondamment et dans un très, très mauvais état”, a déclaré Morovati.

Avec l’aide d’amis, il dit qu’il est maintenant dans un endroit sûr, dans un endroit tenu secret à l’extérieur des frontières de l’Iran.

“Beaucoup de gens en Iran meurent d’envie de sortir du pays et de dire la vérité au monde”, explique Morovati. « Notre seul crime est d’exiger la liberté et la démocratie et de vouloir que nos femmes soient égales à nos hommes. Nous avons crié ‘Femme, Vie, Liberté’ – c’est notre crime.

Lorsqu’on lui a demandé si les Iraniens avaient peur à la lumière de la répression actuelle contre les manifestants, Morovati n’était pas d’accord, faisant référence à un slogan populaire utilisé par les manifestants : « Toute personne qui est tuée, il y a mille personnes qui la soutiennent.

« Je ne crois pas que les gens aient peur », dit Morovati. “Les gens se tiennent toujours courageusement et vont [continue to] tenez-vous courageusement.

Morovati n’a toujours pas reçu de soins médicaux depuis son évasion et dit que sa jambe qui a subi la blessure par balle est engourdie, mais il y fait face. Il dit qu’il est extrêmement douloureux pour lui d’accepter le fait qu’il ne pourra pas poursuivre sa carrière dans la boxe après ses blessures, mais ses espoirs reposent désormais sur un destin différent.

Interrogé sur sa sécurité et sur toute douleur physique qu’il ressent, Morovati répond à la hâte en disant qu’il ne se sent pas en sécurité et qu’il souffre. Il ajoute rapidement que “la chose la plus importante pour moi en ce moment est la libération de l’Iran”.

“Je donnerai ma vie pour mon peuple, pour mon Iran, pas une fois, mais cent mille fois”, a-t-il ajouté.