Ashish Vidyarthi se lie avec l’entrepreneur de mode Rupali Barua à l’âge de 60 ans

Dans une tournure des événements surprenante, l’acteur populaire de Bollywood et de télévision Ashish Vidyarthi s’est de nouveau marié. L’acteur s’est marié avec une entrepreneuse de mode assamaise Rupali Barua. Ashish a 60 ans et il s’est marié avec Rupali plus tôt dans la journée. Les photos de mariage d’Ashish et Rupali deviennent virales en ligne. C’est le deuxième mariage d’Ashish. Il était auparavant marié à Rajoshi Barua, la fille de l’actrice et chanteuse vétéran Shakuntala Barua. Ils ont également un fils, Arth Vidyarthi.

Ashish Vidyarthi exprime ses sentiments à l’idée de se remarier

En parlant à un portail de divertissement en ligne, Ashish Vidyarthi partage que c’est un sentiment extraordinaire de se marier à cet âge. Ashish et Rupali Barua ont eu un mariage de cour tôt le matin et il a été suivi d’une réunion avec des amis et des membres proches de la famille. Lorsqu’on lui a demandé comment les deux se sont rencontrés, Ashish a répondu que c’était une longue histoire et qu’il la partagerait une autre fois. Rupali Barua, d’autre part, a partagé qu’ils se sont rencontrés il y a quelque temps et qu’ils se sont bien entendus. Et finalement, ils ont décidé de faire avancer les choses. Rupali révèle qu’ils voulaient tous les deux que leur mariage soit une petite affaire de famille et c’était juste ça.

Les détails du mariage de Rupali Barua et Ashish Vidyarthi

Le mariage d’Ashish et de Rupali était un mélange de la culture indienne du nord-est et du sud de l’Inde. Ils se sont mariés à 6h30 du matin. Ashish portait un Mundu or et blanc du Kerala. D’autre part, la mariée, Rupali portait son sari traditionnel assamais, Mekhela Chador. Elle portait des bijoux en or pour aller avec. Il a été inspiré par les arts du temple du sud de l’Inde, rapporte ETimes. Rupali a opté pour un simple look rosé avec un chignon et des fleurs.

Lorsqu’on a demandé à Rupali ce qui l’avait attirée vers Ashish, elle a dit qu’il était un bel être humain et une grande âme avec qui être. Sur le plan du travail, les deux dernières œuvres d’Ashish incluent Kaun Pravin Tambe, Goodbye, Kuttey, Rana Naidu et Trial By Fire, dont les deux dernières étaient des versions OTT.

Ashish Vidyarthi est très actif sur les réseaux sociaux et possède une chaîne YouTube active dans laquelle il partage ses escapades quotidiennes. Il y a quelques heures à peine, il a partagé un incident intéressant de Kolkata dans lequel il a joué au carrom avec des inconnus.