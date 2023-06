Les mariages de célébrités reçoivent beaucoup de projecteurs. Récemment, le mariage de l’acteur Ashish Vidyarthi, 57 ans, avec Rupali Barua a défrayé la chronique. Il était marié à Piloo alias Rajoshi Barua depuis plus de 22 ans. Le deuxième mariage de l’acteur a eu lieu à Kolkata. Rajoshi Barua est la fille de l’actrice Shakuntala Barua. Ashish Vidyarthi a tout révélé sur son mariage. Il semble qu’ils aient divorcé en 2022. Avant cela, ils essayaient de faire fonctionner les choses depuis deux ans. L’acteur a déclaré qu’en tant que parents, ils se sentaient déprimés par leur fils Arth après cette nouvelle.

ASHISH VIDYARTHI PARLE DE L’EFFET SUR SON ARTH

Il a déclaré à India Today que leur fils, Arth, était au courant des problèmes entre Rajoshi Barua et lui. Il a dit que sa femme et lui se sentaient très coupables à ce sujet. Il a dit que prolonger leur mariage aurait eu un impact négatif sur eux, et surtout, cela aurait eu un impact négatif sur leur fils. Il a été cité comme disant: « Il saurait très clairement que les parents se trompent. Ils sont vraiment en colère les uns contre les autres, et ce serait une lente goutte de poison. » L’acteur admet qu’il était difficile de communiquer sur le divorce à Arth. Il a dit que son fils est toujours en train de comprendre le fait que ses parents se sont séparés après tant d’années de vie commune. Il a dit que la première partie de transmettre que leur mariage ne peut pas être sauvé était la partie la plus difficile. Il dit qu’ils ont mis Arth dans leur confidence. Ashish Vidyarthi a déclaré que Piloo et lui ressentaient une énorme culpabilité, mais savaient que leur adulte était un adulte. Il a été cité comme disant à India Today : « C’était très difficile de communiquer avec lui, mais chapeau bas. Il est toujours en train de le traiter, mais je me souviens qu’il a dit, ‘la façon dont vous le résolvez tous les deux vaut mieux que de vous harceler vous-même' ». dans quelque chose.’ De toute évidence, il a fouillé dans ses affaires. »

Ashish Vidyarthi a épousé l’entrepreneur de mode basé à Kolkata, Rupali Barua. Elle a une entreprise textile. Rajoshi a déclaré qu’elle ne pouvait pas comprendre comment les gens pensaient qu’Ashish Vidyarthi l’avait trompée. Elle a dit que ce n’était pas juste. Elle a déclaré à Hindustan Times : « Ashish ne m’a jamais trompée. Même si les gens pensent que tout ce qu’il voulait, c’était se remarier. C’est complètement un faux récit. »