Ashish Vidyarthi remet les pendules à l’heure sur son âge et celui de Rupali Barua; s’ouvre sur l’équation avec Rajoshi Vidyarthi [Watch]

Ashish Vidyarthi et Rupali Barua s’est marié hier matin à la grande surprise de tout le monde. Ashish était marié à Piloo, c’est-à-dire actrice et chanteuse, Rajoshi Vidyarthi depuis les 22 dernières années. Et son deuxième mariage a été un énorme choc pour tout le monde car personne n’a envie de la séparation d’Ashish et Rajoshi. Rajoshi Vidyarthi s’est ouvert sur les allégations de divorce et de tricherie dans une interview et maintenant, même Ashish a partagé une mise à jour sur sa vie. L’acteur de Rana Naidu s’est ouvert sur l’âge réel de lui-même et de Rupali Barua.

Ashish Vidyarthi se confie sur son âge réel

Depuis hier, Ashish Vidyarthi et sa nouvelle femme entrepreneuse de mode, Rupali Barua, font la une des journaux de divertissement pour son mariage. Les médias ont affirmé qu’Ashish s’était marié pour la deuxième fois à l’âge de 60 ans. Il y avait également des spéculations sur l’âge de Rupali Barua. Certaines informations en ligne et des tweets devenus viraux ont affirmé que Rupali avait 33 ans. Eh bien, Ashish a remis les pendules à l’heure sur la question. Il a partagé une vidéo en ligne parlant de la récente mise à jour de sa vie. Il révèle qu’il a rencontré Rupali à l’âge de 55 ans et qu’ils ont commencé à discuter. Ashish a avoué qu’il avait toujours voulu un partenaire et qu’il l’avait donc diffusé dans l’univers. Il a rencontré Rupali et ils ont parlé et finalement, il s’est rendu compte qu’il voulait l’épouser. Il a demandé à Rupali de l’épouser et c’est ainsi qu’ils se sont mariés. Revenant à eux, Ashish dit que Rupali a 50 ans et qu’il a 57 ans et non 60. Ashish ajoute que l’âge n’est qu’un chiffre et que tout ce qui lui est arrivé peut arriver à n’importe qui.

Ashish parle de sa séparation d’avec Rajoshi Vidyarthi

Ashish se souvient avec émotion de son mariage avec Rajoshi Vidyarthi, c’est-à-dire du mariage de Piloo Vidyarthi qui a duré 22 ans. Il partage qu’il y a environ deux, deux ans et demi, ils ont eu des différends qu’ils ont essayé de résoudre, mais cela signifie que quelqu’un sacrifie son bonheur pour l’autre. Et ils ne voulaient pas tous les deux vivre comme ça. Ashish ajoute qu’il y a des gens qui sont toujours ensemble et vivent des vies séparées, mais ils ne veulent pas mener cette vie et, par conséquent, ils ont parlé à leur fils, Arth, à leurs amis proches et à leurs proches, puis ils ont décidé de se séparer.

Regardez la vidéo d’Ashish s’ouvrant sur son divorce et Rupali Barua ici :

Ashish et Rajoshi ont un fils nommé Arth qui vit à Austin et travaille avec Tesla. Ashish et Rajoshi continuent d’être amis et sympathisants l’un pour l’autre.