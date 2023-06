Ashish Vidyarthi passe du temps de qualité avec sa femme Rupali Barua, la jeune mariée partage une photo de vacances

L’acteur Ashish Vidyarthi s’est marié pour la deuxième fois et s’est marié avec Rupali Barua en mai. La jeune mariée est partie en vacances et a partagé sa première photo sur les réseaux sociaux. Apparemment, le duo est à Singapour et a partagé une photo sur leurs poignées Instagram.

Sur la photo, Ashish et Rupali profitaient de la vue alors qu’ils étaient assis au premier rang d’un bus. Ashish et Rupali ont regardé l’appareil photo et ont souri pour la photo. Ashish et Rupali ont partagé la photo avec la légende : « Merci cher Dosst, pour ton amour et tes voeux… Alshukran Bandhu.. Alshukran Zindagi. Merci Tintin pour cette belle capture ! »

Voici le poste





Dès la mise en ligne de la photo, plusieurs internautes ont réagi et félicité le duo pour son nouveau départ. Un internaute a écrit : « J’ai vu la photo de toi et Mam dans la maison de mes amis Aditi et Prabir à Singapour… ce sont des amis très proches… j’espère vous rencontrer un jour, je suis un grand fan de vous. » Un autre internaute a écrit : « Félicitations dada ». L’un des internautes a écrit : « Allah aap dono ko hamesha khush rakhe. Bahut saari duayein. » Un internaute a écrit : « Sir apko dekh kar dil khush ho jata hai ». Un autre internaute a écrit : « Félicitations monsieur, que Dieu vous bénisse tous les deux avec beaucoup de bonheur, d’amour et de passion ! »

Plus tôt ce mois-ci, l’acteur a parlé de se faire troller et a partagé son point de vue sur des notions sociétales prédéterminées. Dans une conversation avec India Today, Ashish a déclaré avoir lu des commentaires méchants sur les réseaux sociaux après l’annonce de son deuxième mariage. Partageant son point de vue sur le fait d’être appelé « bhudha khoosat », il a déclaré : « J’ai lu des mots comme « bouddha-khoosat (vieux et décrépit) » et bien d’autres mots désobligeants. Ce qui est intéressant, c’est que c’est un commentaire que chacun de nous, qui que ce soit dit cela, nous transmettons à d’autres qui sont plus âgés que nous, et en même temps, nous nous donnons cette peur, car chacun de nous, espérons-le, deviendra vieux. » Il a en outre ajouté: « Nous nous disons: » Hé, écoute, ne fais pas les choses simplement parce que tu es vieux. Alors, est-ce que ça veut dire que tu es censé mourir malheureux ? Si quelqu’un veut de la compagnie, pourquoi ne le ferait-il pas ? Pour les non-initiés, Ashish a divorcé de sa première femme Piloo et s’est marié avec Rupali à 57 ans.