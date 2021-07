New Delhi: La disparition soudaine du cinéaste et réalisateur Raj Kaushal à la suite d’une crise cardiaque tôt mercredi matin (30 juin) a secoué sa famille, ses amis et ses fans. Raj avait 49 ans. Son ami proche et acteur Ashish Chowdhary a profité de son compte Instagram pour partager l’immense douleur qu’il ressent à la mort de son » grand frère » et » lumière directrice « .

«Mon grand frère, mon phare, mon quotient heureux, ma personne qui me chouchoute, est parti. Mon frère qui m’a soutenu avec acharnement comme ma sœur Monica que j’ai aussi perdue, est parti. écrit l’acteur.

Il déclare en outre qu’il va rester fort car Raj lui a inculqué la positivité et la gratitude. «Mais pourtant, il a rempli de positivité et de gratitude très fort en moi. Il m’a bien appris. Pour survivre à n’importe quelle tempête. Et je ferai de même aujourd’hui. Pour lui. Je t’aime pour toujours, ma Rajiee. Jusque-là mon frère. Jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau.

Ashish a partagé cette note avec des photos de lui et du cinéaste au fil des ans.

L’acteur Arshad Warsi qui est apparu dans le dernier réalisateur de Raj Anthony Kaun Hai ? en 2006, a profité de son compte Twitter pour partager sa perte et décrire la bonté du personnage du cinéaste décédé. «Aujourd’hui, j’ai perdu un ami très cher, mes condoléances à sa famille. Connu Raj Kaushal, pendant des années, a fait un film avec lui, a apprécié chaque minute de sa compagnie. Je n’ai jamais vu un froncement de sourcils sur son visage, il souriait toujours, toujours là si tu avais besoin de lui… tu me manqueras frère… RIP », a tweeté Arshad.

Aujourd’hui j’ai perdu un ami très cher, mes condoléances à sa famille. Connu Raj Kaushal, pendant des années, a fait un film avec lui, a apprécié chaque minute de sa compagnie. Je n’ai jamais vu un froncement de sourcils sur son visage, il souriait toujours, toujours là si tu avais besoin de lui… tu me manqueras frère… RIP. pic.twitter.com/5HpVNvxJ8r – Arshad Warsi (@ArshadWarsi) 30 juin 2021

D’autres célébrités comme Neha Dhupia, Onir et Vicky Kaushal ont également partagé leurs condoléances au cinéaste.

Il laisse dans le deuil sa femme, l’actrice et présentatrice de télévision Mandira et ses deux enfants – son fils Vir et sa fille Tara.