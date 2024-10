Asheville, Caroline du Nord, les écoles prévoient de rouvrir un mois après le coup d’Helene, mais des défis demeurent

ASHEVILLE, Caroline du Nord — Lorsque les écoles rouvriront ici pour la première fois depuis que l’ouragan Helene a déclenché un déluge effrayant sur l’ouest de la Caroline du Nord, les enseignants ne reprendront pas simplement là où ils s’étaient arrêtés dans leurs plans de cours. Ils offriront également un espace aux étudiants pour discuter de l’effet bouleversant que la tempête a eu sur leur région.

Bien que tous les élèves et membres du personnel des écoles municipales d’Asheville aient été retrouvés, ils pleurent la mort d’autres membres de leur communauté. Certains d’entre eux ont perdu leur maison. Et depuis près de trois semaines, beaucoup n’ont ni électricité ni eau courante.

« Nous n’allons pas pouvoir nous lancer directement dans le domaine universitaire », a déclaré Kim Dechant, chef de cabinet des écoles municipales d’Asheville. « Nous devons vraiment aborder et les aider à gérer les émotions qu’ils ont vécues à travers ce traumatisme. »

Les écoles de la ville d’Asheville espèrent accueillir à nouveau les près de 3 900 élèves du district le 28 octobre, soit un peu plus d’un mois après. Les eaux de crue de l’ouragan Hélène ont inondé la région. L’apprentissage virtuel n’a pas été une option pendant la fermeture de l’école, car la connectivité Internet était inégale.

Les responsables de l’école déclarent qu’ils essaient de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour respecter la date de réouverture prévue, notamment forer un puits dans une école primaire afin que les élèves puissent disposer de toilettes à chasse d’eau à leur retour. La ville a rétabli l’eau pour les toilettes et le lavage des mains dans toutes les autres écoles du district, a déclaré Dechant.

Jusqu’à la réouverture, le quartier a trouvé d’autres moyens d’aider la communauté : en servant chaque jour des déjeuners et des petits-déjeuners à emporter aux étudiants ; en organisant des dons pour les familles, comme du shampoing, des piles, des lampes frontales et des couvertures lorsque le temps se rafraîchit ; et, cette semaine, en proposant un apprentissage pratique facultatif dans une salle de classe temporaire pendant quelques heures chaque jour. Il a donné aux enfants de la maternelle à la 12e année la possibilité de participer à des activités telles que des travaux manuels ou des jeux de société, de prendre des repas et de renouer avec d’autres élèves.

Lundi, dans la salle de classe temporaire, il y a eu « beaucoup de câlins, beaucoup de larmes, mais très vite transformés en joie et simplement heureux d’être ensemble », a déclaré la surintendante Maggie Fehrman.

Mercredi, les enfants aimaient écraser de la bave entre leurs doigts, jouer dehors et participer à des activités musicales et théâtrales en classe.

« C’était incroyable de voir mes amis », a déclaré Trenton Williams, 10 ans.

Sa sœur, Rosalyn, 12 ans, a ajouté : « Cela fait du bien de revoir les salles de classe et de passer du temps avec des amis et des professeurs et de revenir presque à la normale. »

Mais les responsables savent que les difficultés des étudiants d’Asheville ne s’arrêteront pas une fois les écoles entièrement rouvertes. Certains de leurs parents possédaient des entreprises qui ont été emportées par les eaux célèbres d’Asheville. Quartier des arts de la rivière. Les quartiers touristiques populaires de la ville, qui financent normalement les écoles grâce aux taxes de vente, ont été anéantis. Les itinéraires de transport des autobus scolaires devront être modifiés pour les zones de la ville qui ne sont toujours pas praticables.

Et avec la fermeture des écoles pendant plus d’un mois, les enseignants devront inévitablement tenir compte de la perte d’apprentissage des élèves.

« Toute perte d’apprentissage trouble les enseignants », a déclaré Elzy Lindsey, professeur de mathématiques, ajoutant que la pandémie avait déjà perturbé la scolarité de ses élèves. « Ils étaient déjà en train de rattraper leur retard sur l’histoire de Covid. »

Il y a de nombreux aspects logistiques à prendre en compte avant que les écoles n’ouvrent leurs portes, comme assurer suffisamment d’eau en bouteille pour que chaque élève puisse la boire chaque jour, puisque la région est toujours soumise à un avis d’ébullition de l’eau.

Néanmoins, a déclaré Dechant, le quartier s’est engagé à rouvrir.

« Nous sommes à toute vapeur, car nous savons que nos enfants doivent être scolarisés avec des enseignants », a-t-elle déclaré. « Ils ont besoin d’un espace sûr. »

Kathy Park a rapporté d’Asheville et Elizabeth Chuck de New York.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com