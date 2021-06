Asheville, Caroline du Nord, accepte de débourser 2,1 millions de dollars de réparations après s’être excusé pour le rôle de la ville dans l’esclavage

LE conseil municipal d’Asheville consacrera 2,1 millions de dollars au financement des réparations dans le but de défaire l’héritage du racisme et de l’esclavage dans la région.

La proposition a été approuvée dans le cadre d’un accord budgétaire adopté mardi en plus de faire du 19 ou du 17 juin, date officielle marquant la fin de l’esclavage aux États-Unis, un congé payé pour les travailleurs de la ville.

Le conseil municipal a approuvé 2,1 millions de dollars pour le programme Crédit : Getty

Le projet de loi d’Asheville fait suite au premier projet de loi sur les réparations adopté à Evanston, dans l’Illinois Crédit : Getty

La ville d’Asheville a approuvé l’initiative pour la première fois en juillet dernier lorsque son projet de loi sur les réparations a reçu l’approbation unanime du conseil municipal et a rejoint les rangs des autres États qui ont adopté un projet de loi sur les réparations, notamment le Massachusetts, le Rhode Island et l’Iowa.

L’argent pour les réparations proviendra des terrains de la ville achetés pour la première fois pour 3,7 millions de dollars dans les années 70 dans le cadre d’une série de programmes de rénovation urbaine qui ont déchiré les communautés noires, rapporte le Asheville Citizen-Times.

« Nous devons collectivement nous efforcer de combler les écarts incommensurables entre nous et d’affirmer la promesse de la Déclaration d’indépendance selon laquelle tout le monde a droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur », a déclaré la mairesse de la ville, Esther Manheimer, dans la proclamation.

L’argent n’ira pas directement dans les poches, mais sera plutôt utilisé pour investir dans les communautés noires à faible revenu et financer une série d’autres programmes pour combler l’écart de richesse raciale.

Les survivants et les descendants demandent des réparations pour le massacre de Greenwood de 1921 Crédit : AP

Le programme Asheville commencera par le financement d’une série de conférences Crédit : Getty

La directrice de la ville, Debra Campbell, a déclaré que la première phase du programme financera une série de conférenciers pour lutter contre les disparités raciales.

La deuxième phase, qui doit commencer le mois prochain, se concentrera sur la formation d’une Commission des réparations.

La Commission préparera ensuite un rapport comprenant des recommandations et des stratégies pour la distribution du financement, qui devrait commencer en janvier de l’année prochaine, rapporte AVL Today.

« Il y avait une question sur, eh bien, comment cela sera-t-il dépensé? Quels sont les projets? » Campbell a déclaré, selon ABC11.

« Nous ne savons pas encore. Ce que nous savons, c’est que nous avons demandé à la commission, une fois constituée, de nous fournir des initiatives à court, moyen et long terme. »

Le projet de loi a été adopté dans le cadre d’une résolution budgétaire l’année dernière Crédit : Getty

Lors d’une audience publique sur le sujet, certains habitants et conférenciers ont déclaré qu’ils pensaient que le montant de 2,1 millions de dollars n’était pas suffisant et que la ville devrait plutôt se désinvestir des services de police.

Cette décision place Asheville dans les rangs des gouvernements municipaux locaux pour adopter des projets de loi sur les réparations, à commencer par Evanston, dans l’Illinois, en mars.

Le programme Evanston, qui donnerait 400 000 $ aux ménages noirs, devait servir de modèle pour le pays.

Le projet de loi a subi un contrecoup après que les destinataires noirs de l’argent se soient plaints que le montant de 25 000 $ ne pouvait aller qu’au logement.

Beaucoup ont soutenu que l’argent finirait par se retrouver dans les poches des mêmes banques et sociétés immobilières à l’origine responsables des politiques racistes telles que la « redlining », faisant référence à la pratique des banques refusant systématiquement les prêts au logement des résidents noirs.

La résolution d’Asheville a servi d’inspiration au conseiller municipal de Tulsa, Mykey Arthell, dans son projet d’imposer des réparations pour faire face au massacre racial de Tulsa à « Black Wall Street » il y a un siècle.

Arthell a contacté le conseiller municipal derrière le projet de loi sur les réparations d’Asheville, Keith Young, et quatre mois plus tard, la ville de Tulsa a adopté sa propre loi sur les réparations.

Le projet de loi est intervenu au milieu des demandes que la ville paie 1 million de dollars chacun de la part des avocats des descendants et des survivants des quelque 300 Noirs qui ont perdu la vie lors du massacre.

Le massacre de la course de Tulsa a eu lieu le 31 mai 1921, lorsqu’une foule blanche a pris d’assaut le quartier à prédominance noire de Greenwood, Tulsa, surnommé « Black Wall Street » pour sa prospérité financière, et a fait 36 ​​morts et des milliers de maisons incendiées.