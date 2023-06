Ashes Series 2023: dates des matchs tests, calendrier, résultats, lieux et équipes – L’Angleterre de Ben Stokes cherche à riposter contre l’Australie

La série Ashes 2023 est en cours alors que l’Angleterre affronte de vieux ennemis l’Australie sur son propre sol qui cherche à retrouver la célèbre urne.

L’Angleterre n’a pas remporté les Cendres depuis 2015, perdant les deux dernières séries et faisant match nul à domicile en 2019.

L’Australie a remporté la dernière rencontre 4-0, les hôtes étant globalement la meilleure équipe tout au long.

Les Australiens ont également actuellement l’avantage sur l’Angleterre dans le classement mondial des tests ICC et comptent des joueurs de qualité.

Mais Ben Stokes et Brendon McCullum ont créé une équipe d’Angleterre très différente ces jours-ci et qui sera impatiente de riposter et de récupérer le droit de se vanter.

Série Ashes 2023 : matchs

1er test : 16/20 juin, Edgbaston Cricket Ground, Birmingham

2e test : 28 juin / 2 juillet, Lord’s, Londres

3e test : 6 / 10 juillet, Headingley Cricket Ground, Leeds

4e test : 19 / 23 juillet, Old Trafford Cricket Ground, Manchester

5e test : 27 / 31 juillet, The Oval, Londres

Série Ashes 2023 : Escouades

Équipe d’Angleterre pour le premier test

Ben Stokes (c), Ollie Pope (vc), Jonny Bairstow (wk), Joe Root, James Anderson, Stuart Broad, Harry Brook, Ben Duckett, Zak Crawley, Matthew Potts, Ollie Robinson, Dan Lawrence, Chris Woakes, Mark Wood , Josh Tongue, Moeen Ali

Équipe d’Australie des Ashes

Pat Cummins (c), Steve Smith (vc), Scott Boland, Alex Carey (wk), Cameron Green, Marcus Harris, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis (wk), Usman Khawaja, Marnus Labuschagne, Nathan Lyon, Mitchell Marsh , Todd Murphy, Jimmy Peirson (semaine), Matt Renshaw, Mitchell Starc, David Warner

Série Ashes 2023 : Qu’est-ce qui a été dit ?

La star anglaise Joe Root : « Si vous réussissez, cela peut vous préparer pour la vie, pas seulement pour le reste de votre carrière, mais au-delà.

« C’est une opportunité d’entrer dans l’histoire et de passer deux mois incroyables.

« Il y aura beaucoup plus d’attention, de bruit et de battage médiatique autour de cela.

« Il y aura des gens qui ne seraient normalement pas intéressés par le cricket très intéressés par le cricket pendant cinq ou six semaines.

« C’est le même jeu. Dès que le quilleur lâche prise, c’est toi contre la balle.

« Allez simplement jouer comme vous l’avez fait ces 12 derniers mois. Et quand tout se passe bien, profitez de tout ce qui va avec. »

