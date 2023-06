Ashes Combined XI : Est-ce que Steve Smith, Jimmy Anderson, Stuart Broad et Harry Brook font la coupe ? | Nouvelles du cricket

Qui a le dessus sur The Ashes ? Les experts en cricket de Sky Sports, Simon Doull et Kumar Sangakkara, ont jeté un regard impartial sur les deux équipes et ont opté pour un onze combiné… Alors, qui fait la coupe ?

Steve Smith pour ouvrir ?!

SANGAKKARA : « Un seul des quatre ouvreurs des deux équipes fait mon Ashes XI combiné et c’est Usman Khawaja.

« Il a passé quelques années formidables dans le test de cricket. Il joue à la fois à un rythme élevé et tourne très bien.

DOUILLE : « Absolument. Il [Khawaja] est le plus facile à choisir en haut de la commande.

« Malheureusement, Zak Crawley n’est pas dans le débat. Alors est-ce Ben Duckett ou est-ce David Warner? Comparez leur forme en ce moment, Warner est sur la spirale descendante. Ses statistiques de carrière ne mentent pas mais les chiffres des cendres ne sont pas bons , il est donc difficile de le choisir.

Michael Atherton de Sky Sports examine de plus près l’équipe australienne des Ashes et s’attend à ce que l’Angleterre cible un David Warner hors de forme.



« Allez-vous donc avec Duckett, qui est en hausse et a marqué un gros cent au Lord’s [against Ireland]? Si nous choisissons uniquement des ouvreurs, j’irais avec lui. »

SANGAKKARA : « C’est Steve Smith pour moi.

« Je pense qu’il est le mieux équipé pour faire ça, afin d’équilibrer le côté que je veux sortir sur le parc.

L’Australien Steve Smith atteint 100 lors de la finale du championnat du monde de test contre l’Inde pour en faire 31 siècles de test.



« Et il sera facile de le convaincre d’ouvrir. Dites-lui simplement qu’il a l’opportunité de battre les quelque 90 overs. »

DOUILLE : « J’ai eu Smith [who hasn’t opened in Test cricket] à cinq de mon côté. Mais cela ne me dérange pas de mettre des chevilles rondes dans des trous carrés, pour être honnête.

« Je ne peux pas vraiment être en désaccord, car cela vous assure d’avoir les meilleurs frappeurs, plutôt que de jouer l’un de Warner ou Duckett. »

Stuart Broad et James Anderson demandent à The Sky Sports Ashes AI Bot comment faire sortir l’Australien Steve Smith !



Comment s’aligne l’ordre du milieu ?

SANGAKKARA : Marnus Labuschagne est à trois, pour moi. Et Joe Racinequi est définitivement à mes côtés, reste numéro quatre pour continuer à faire ce qu’il fait le mieux.

L’Australien Marnus Labuschagne a dû se réveiller soudainement d’une sieste l’après-midi après que l’Indien Mohammed Siraj ait écarté David Warner lors de la finale du championnat du monde de test.



« J’ai Harry Brook à cinq ans. Mais c’est mon joueur utilitaire; si Ben Stokes, par hasard, ne peut pas jouer, je peux à la place placer Cameron Green là-dedans.

« Stokes joue toujours indépendamment de cela, même si c’est uniquement en tant que batteur à six ans – et il est capitaine pour moi.

DOUILLE : « Labuschagne, Racine et Stokes sont dans, sans faute, et Jonny Bairstow en gardant.

« Et je n’ai aucun problème à ce que Brook ou Green jouent. Green va être une superstar !

L’Australien Cameron Green réussit un ripper d’une prise au ravin alors que l’Indien Ajinkya Rahane est renvoyé pour 89 dans la finale du championnat du monde de test.



« Je pense qu’il aura une énorme influence sur ce Ashes, ayant vu la façon dont il bat [in the IPL]. Il jouera légèrement différemment, mais je ne pense pas avoir vu un joueur frapper la balle plus fort depuis très, très longtemps.

SANGAKKARA : « Il le fait, et il joue assez bien le spin. Beaucoup mieux que je ne le pensais.

« Et dans Test cricket, avec le ballon des Dukes, il peut être un sertisseur très utile. »

DOUILLE : « Il est absolument capable de frapper à cinq. Mais disons Ruisseau là-dedans et avoir Green comme notre 12e homme, prêt à entrer si Stokes ne peut pas jouer – ce qui pourrait également vous permettre de jouer un spinner supplémentaire. »

Le capitaine anglais Ben Stokes a démontré qu’il était de retour au bowling à toute vitesse avant la prochaine série Ashes.



Qui compose l’attaque de bowling?

DOUILLE : « Deux couturiers se sélectionnent – Jimmy Anderson est le meilleur qui soit et Pat Cummins est aussi bon qu’il y en a aussi – et Nathan Lyon est le meilleur spinner au monde en ce moment.

Alors que l’Angleterre se prépare pour les Ashes Tests de cet été, Jonny Bairstow et Jimmy Anderson ont parlé du changement de mentalité sous Ben Stokes et Brendon McCullum.



« Ma question concernait Josh Hazlewood ou Stuart Broad en tant que troisième joueur ? Les chiffres de Hazlewood dans Test cricket sont phénoménaux.

SANGAKKARA : « Jimmy et Cummins seraient également à mes côtés.

Le capitaine australien Pat Cummins dit que la façon dont on se souviendra de ses joueurs sera définie par la façon dont ils se comporteront en Angleterre cet été



« Anderson et Broad en ouverture du bowling ont été brillants, mais j’aurais du mal à les jouer tous les deux ensemble.

« Noisetier [who missed the World Test Championship Final], Je ne suis pas sûr. j’ai eu Mitchell Starc et l’option bras gauche, notamment avec le rough qu’il va créer pour Lyon. »

« Il balance le ballon, a la capacité de rouler à un rythme rapide et court. De plus, s’il y a un swing inversé, contournant le guichet vers les droitiers, il est juste là-haut.

« Ollie Robinson mérite également une mention, il pourrait être une option. Il a été sensationnel pour l’Angleterre. »

DOUILLE : « Encore une fois, je ne peux pas être en désaccord. Si cela doit s’inverser, Starc en est le meilleur représentant et il fait également entrer Lyon dans le match.

« Mark Wood offrirait également un point de différence avec son rythme, mais comme nous n’avons pas de bras gauche, je suis heureux de faire venir Starc. »

Résumé

Image:

Ashes de Simon Doull et Kumar Sangakkara combinés XI





Que ce soit un présage pour les Cendres de cet été, nous le saurons bientôt, mais Sangakkara et Doull se contentent finalement de six Australiens et cinq d’Angleterre dans leur XI combiné.

De plus, il y a Cameron Green qui porte les boissons en tant que 12e homme, là pour faire pencher la balance en faveur de l’Australie si Stokes ne peut pas jouer et qu’un spinner supplémentaire est à l’ordre du jour.

Quant à savoir qui la paire a choisi pour entraîner cette formation impressionnante?

DOUILLE : « Tu ne peux pas regarder au-delà Brendon McCullumpeux-tu? »

Dans une longue interview, Brendon McCullum s’assoit avec Ian Ward pour expliquer la philosophie d’entraînement derrière la nouvelle marque anglaise de test de cricket.



SANGAKKARA : « Ce doit être Baz, sans aucun doute. Sur le terrain et en dehors, les joueurs passeront un moment incroyable ! »

Doul : « Ils joueront une marque de cricket amusante, et c’est ce que nous voulons. Si cette équipe prenait le parc, je pense qu’elle affronterait n’importe qui dans le monde. »

