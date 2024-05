Asher HaVon remporte la saison 25 avec Reba McEntire

Reba McEntire et John Legend ont atteint la dernière ligne droite de « The Voice », mais la reine de la musique country s’est retrouvée dans le cercle des gagnants.

Le chanteur de l’équipe Reba, Asher HaVon, a été couronné vainqueur de la saison 25 lors de la finale de deux heures du concours de chant NBC, mardi soir. Bryan Olesen de Team Legend a été déclaré deuxième finaliste après son coéquipier de HaVon Josh Sanders.

Après son triomphe dans « Voice », HaVon, ému, a été rejoint par McEntire sur scène, où les deux se sont embrassés sous une cascade de confettis rouges et blancs.

« Merci de m’avoir offert un endroit aussi sûr pour être mon moi authentique », a déclaré HaVon à McEntire quelques instants avant sa victoire. « Merci de m’avoir fait croire en moi et je vous promets que je ne vous décevrai jamais. »

Plus tôt dans la soirée, HaVon et McEntire sont montés sur scène ensemble pour un duo exaltant de « Me débrouiller tout seul » par Patti LaBelle et Michael McDonald.

« Je vous ai vu grandir. Je vous ai vu changer, non pas dans votre personnalité ou votre talent, mais dans votre bonheur », a déclaré McEntire à HaVon. « Je sais que vous avez passé un très bon moment ici dans ‘The Voice’ et que tout le monde a passé un merveilleux moment avec vous, surtout moi. »

John Legend qualifie Asher HaVon de « meilleur chanteur » de « The Voice »

Lundi, HaVon a fait sa tentative pour la gloire finale avec des performances fascinantes de « Dernière danse » de Donna Summer et « I Will Always Love You » de Whitney Houston.

Le joueur de 31 ans s’est mis dans le rythme et a ébloui avec sa performance aux influences gospel du classique disco de l’été, Legend suggérant que HaVon a trouvé sa niche musicale.

« Je crois sincèrement que vous êtes le meilleur chanteur de cette compétition », a déclaré Legend. « C’est peut-être une voie que vous devriez envisager. … Certains des meilleurs artistes du disco et de la house ont été formés au gospel et ont cette voix. Cela vous va comme un gant. »

