Ashanti a annoncé samedi sur Instagram qu’elle avait été testée positive pour Covid-19.

« Hé vous tous, je ne peux pas croire que je dis ça mais j’ai testé positif pour COVID-19. Je vais bien et pas de douleur. Je suis en fait pour faire le verzuz de ma maison … nous essayez de tout comprendre !!! » a posté le chanteur.

Plus tard, elle a posté une vidéo disant « jamais dans un million d’années je n’aurais pensé que j’aurais Covid ».

Mais Verzuz a annoncé peu de temps après qu’il reportait la bataille au 9 janvier. Les deux chanteurs devaient entrer en direct à 20 heures samedi.

« La première fois que cela nous a frappé si près de l’heure du spectacle », a déclaré Verzuz sur Instagram. « Nous nous excusons auprès de notre incroyable public! Guérissez bientôt, Ashanti. »

La confrontation entre Ashanti et Keyshia Cole fait partie d’une série en cours des producteurs Swizz Beatz et Timbaland. Il a été lancé pour divertir les fans pendant la quarantaine et est depuis devenu un phénomène culturel sur les réseaux sociaux.

Les batailles précédentes ont inclus les rappeurs Gucci Mane et Jeezy, les chanteurs Gladys Knight et Patti LaBelle ainsi que les chanteurs Brandy et Monica.