Ashanti réagit au renversement de Roe V Wade Mopays.com

Ashanti pense que les lois anti-avortement controversées qui balayent le pays sont “époustouflantes”. La chanteuse primée aux Grammy Awards, 41 ans, a partagé ses pensées EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie tout en faisant la promotion de son nouveau livre pour enfants, Mon nom est une histoire.

“J’ai l’impression qu’il est si important qu’en tant que femme, nous soyons capables de faire nos propres choix”, a déclaré le hitmaker “Foolish”. « C’est là où je me tiens. C’est vraiment ahurissant pour moi qu’une personne qui ne peut pas avoir d’enfant ait son mot à dire sur une personne qui le peut. Chacun a sa vie à vivre, et il s’agit de prendre soin de soi. Être conscient, être en bonne santé et être capable de se protéger et de protéger son corps.

Des manifestations majeures à travers le pays ont eu lieu dans un tollé national contre la décision de la Cour suprême d’annuler Roe v. Wade, la décision de 1973 qui légalisait l’avortement dans tout le pays. Après la nouvelle, de nombreuses célébrités ont partagé le tollé, appelant la population du pays à faire rage contre la décision à venir et à œuvrer pour que les femmes aient le droit de choisir la loi du pays.

Pendant ce temps, la légendaire chanteuse de R&B et Hip Hop s’est aventurée sur de nouveaux territoires avec son dernier livre pour enfants Mon nom est une histoire qui a frappé le 12 juillet. De la star aux multiples talents vient une histoire stimulante inspirée de la propre expérience d’Ashanti à propos d’une fille qui apprend à aimer son nom unique. « Je suis très excité à ce sujet. Évidemment, cela reflète une expérience très proche parce que c’était comme ça pour moi en grandissant », a déclaré le natif de New York.

« L’inspiration est venue d’expériences vécues. Et en fait, quand j’étais plus jeune, je travaillais dans une garderie. Ainsi, lorsque les enfants avaient une récréation ou une récréation, ils sautaient et rebondissaient, faisant ce que les enfants font. Mais quand j’ai attrapé un livre et dit que c’était l’heure du conte, c’était tellement captivant de voir à quel point lire une histoire à un enfant est vraiment puissant », a-t-elle déclaré. «Ils sont devenus tellement fiancés. Et je me suis dit : ‘Wow, je veux écrire un livre pour enfants quand je serai plus grand’, donc c’était quelque chose que j’avais toujours à cœur de faire.”