Ashanti ramène ses talents de piégeuse de soif aux Bahamas

C’est le monde d’Ashanti, nous y vivons simplement

Reine incontestée des vacances Ashanti était de retour aux Bahamas pour s’amuser en famille sous le soleil dans l’une de ses destinations préférées au monde.

L’étourdissante jet-set a passé un moment à profiter du soleil dans le somptueux complexe de Goldwynn où elle a profité de bonnes vibrations tout en offrant à ses fans un nouveau lot de pièges à soif haut de gamme au paradis.

Selon son sitele « Goldwynn Resort & Residences est un complexe hôtelier de 81 chambres en bord de mer situé sur Cable Beach à Nassau, aux Bahamas.

Ornant le rivage avec des lignes architecturales douces et modernes, la proximité du Goldwynn avec l’eau offre un accès à la plage comme aucun autre hôtel de la région.

« Les dernières vacances de Shanti surviennent quelques jours seulement après qu’elle a confirmé qu’elle et Nelly sont officiellement de retour hués après de forts chuchotements sur la reprise présumée en ligne.

La chanteuse a fait toute une déclaration aux MTV VMA où elle portait une pochette personnalisée avec une photo d’elle vieille de 20 ans et le rappeur « Dilemma » dessus.

« Nous sommes dans un super espace, tout est positif, nous nous amusons beaucoup », a-t-elle déclaré à PERSONNES de leur relation sur le tapis.

Lorsque le média a demandé à Ashanti si les fans pouvaient s’attendre à une autre collaboration des musiciens devenus tourtereaux, elle a répondu par un rapide « Peut-être ! » alors qu’elle était conduite à travers la foule.

Nelly et Ashanti se sont réunis pour la première fois en décembre pour des performances communes au concert Under the Mistletoe de Power 98.3 et 96.1 en Arizona.

Peu de temps après, Ashanti a révélé qu’ils étaient tous les deux dans un « meilleur endroit » après leur histoire d’amour intermittente d’une décennie auparavant.

Les musiciens ont été aperçus ensemble à Las Vegas en avril pour assister au Gervonta Davis contre. Ryan García match de boxe, se tenant la main tout en étant assis ensemble au bord du ring.

Avec un buzz croissant autour de leur situation, une source proche du couple a déclaré PERSONNES que les deux « ont fait des tournées et se sont produits ensemble et ont juste traîné ».

Quelques mois plus tard, ils ont publiquement posé les bras l’un autour de l’autre lors d’un événement sur le tapis rouge, alimentant encore davantage les rumeurs de romance qui ont finalement été confirmées par le couple aux yeux de cœur.

Absolument personne : Ashanti et Nelly : pic.twitter.com/rWaJOO5gXK – Fuck Yo 🥷🏾 Saison (@JovonnieB) 13 septembre 2023