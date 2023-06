Ashanti montre R & Bawwwdy au carnaval des Bermudes

Méchant des Bermudes !

Reine incontestée des vacances Ashanti a passé un bon moment à son premier carnaval des Bermudes où elle s’est imprégnée de bonnes vibrations à « Revel de Road », le défilé emblématique de l’île qui serpente dans les rues bondées.

Le chanteur de « Rain On Me » a été stupéfait dans un costume irisé avec un casque extravagant et des ailes divines faites de plumes orange, violettes, sarcelles et dorées en tant qu’invité spécial sur le Autorité du tourisme des Bermudesest flotteur.

« Visiter les Bermudes pour la première fois pendant le carnaval a été une expérience incroyable », a déclaré Ashanti. « L’île est si belle et tout le monde m’a fait sentir le bienvenu. C’était tellement amusant d’être sur la route et j’ai hâte de revenir bientôt!”

Le carnaval des Bermudes (qui a lieu à la mi-juin) est l’un des carnavals les plus récents et les plus dynamiques avec quatre jours de musique, de danse, de spectacles en direct, de fêtes au lever du soleil, de croisières en bateau et plus encore, culminant avec l’événement principal Revel de Road le quatrième jour.

La journée coïncide avec les vacances de la Journée nationale des héros des Bermudes en l’honneur des Bermudes notables dont les réalisations ont eu des impacts durables sur l’île.

Fait intéressant, 60% de la population des Bermudes sont des personnes dont l’ascendance remonte aux Antilles et à l’Afrique de l’Ouest. Depuis 1949, c’est resté le plus ancien territoire d’outre-mer britannique que beaucoup supposent faire partie des Caraïbes.

«La dernière excursion de Shanti survient après avoir raté le carnaval de Trinidad et fait face à son grave FOMO en partageant son meurtre à plumes de 2019.

Elle a également béni les fans avec des visuels de sa collaboration avec la légende de Soca Michel Montano qui a commenté, « tu nous manques aussi », sous le premier des deux messages de retour.

Selon vous, quels autres carnavals Ashanti devrait-il visiter ensuite ? Racontez-nous ci-dessous et regardez plus de photos et de vidéos du premier carnaval des Bermudes de ‘Shanti’ sur le flip.