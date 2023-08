Ashanti, Jadakiss et Ja Rule marquent #HipHop50 à l’Empire State Building

Hip-Hop n’a pas de limites et en avance sur aujourd’hui 50ème anniversaireelle a été célébrée de manière historique.

Avant #HipHop50, Ashanti, Ja Rule et Jadakiss ont porté un toast à l’impact de la culture hip-hop à l’Empire State Building.

Un communiqué de presse rapporte que le trio a été rejoint par le fondateur de Chase Republic, Harold Wilkerson, en partenariat avec la vice-présidente du marketing de Def Jam Records, le Dr Charlene Thomas pour l’affaire et les artistes ont basculé l’interrupteur pour allumer l’or historique.

Ils ont ensuite sauté des bouteilles d’Armand De Brignac Ace of Spades pour commémorer jeudi la première fois que l’Empire State Building célébrait le hip-hop.

« Être ici aujourd’hui pour illuminer l’Empire State Building et célébrer le 50e anniversaire du hip-hop avec la royauté de la musique Ashanti, Jadakiss et Ja Rule est plus qu’incroyable, nous voulions montrer notre gratitude pour toute la contribution que ces trois-là ont apportée. au hip-hop et à la culture », a déclaré Alexandra Hinkle, directrice du marketing d’Universal Music Group, avant de remettre aux artistes des plaques les honorant pour leur héritage.