Ashanti étourdit sous le soleil des Bahamas, grésille le Gram

Reine des vacances

Reine des vacances Ashanti est de retour de nouveau avec les manigances ensoleillées – cette fois, magnifique sous le soleil des Bahamas quelques mois seulement après avoir célébré son 42e anniversaire au paradis.

Le R & Baddie d’île en île a montré son corps divin dans une série de photos léchables à l’écran et ce qui semble être des visuels d’elle DJ Tunez et Adekunlé d’or collaboration c’est sûr de faire vibrer les cabanes cet été.

Pour ceux qui tiennent le score à la maison, il s’agit de son deuxième voyage aux Bahamas (à notre connaissance) depuis que nous l’avons vue profiter du soleil d’Antigua sans se soucier du monde.

Avant cela, elle a repris Turks and Caicos et a profité d’une excursion extravagante à Saint John’s, Antigua et Barbuda pour son Big 4-0.

Une icône des soins personnels, ‘Shanti a parlé de sa routine qui la maintient en bonne santé mentale dans un interview avec Byrdie.

“Les soins personnels sont très importants”, a-t-elle déclaré. “Je travaille là-dessus quotidiennement parce que mon emploi du temps est rempli d’émissions, d’interviews et d’apparitions, et je n’ai pas pris le temps pour moi. C’est la première semaine depuis des mois que je suis absent pendant sept jours d’affilée. Donc, ma routine de soins personnels consistera en des massages, des moments de calme, en écrivant des chansons et en faisant du shopping. Je m’excite rien que d’y penser. Avec la position dans laquelle je me trouve actuellement, je dois travailler dur et faire des sacrifices. Les limites sont donc importantes. Je peux faire un tas d’interviews mais quand je n’ai plus que trois ou quatre heures de sommeil, je dois [carve out some self-care time]. Il est essentiel de créer un équilibre entre travailler dur et rechercher toutes ces opportunités incroyables. Vous devez être conscient de votre santé mentale, dormir suffisamment, boire suffisamment d’eau et manger les bons aliments.

Quelle est votre scène de vacances Ashanti préférée ? Dites-nous en bas et jetez un coup d’œil sur ses derniers pièges à soif glacés tropicaux sur le dos.