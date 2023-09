Ashanti confirme gentiment la romance ravivée avec Nelly

Ashanti veut que le monde sache qu’elle et Nelly sont officiellement de nouveau ensemble – et elle utilise la mode pour faire cette déclaration.

La chanteuse a foulé le tapis rouge (enfin, rose) des MTV VMA mardi soir, où elle a discrètement confirmé sa romance ravivée avec Nelly.

Ashanti est arrivée à la cérémonie de remise des prix avec une pochette personnalisée sur laquelle est imprimée une photo d’elle vieille de 20 ans et du rappeur « Dilemma ».

« Nous sommes dans un super espace, tout est positif, nous nous amusons beaucoup », a-t-elle déclaré à PERSONNES de leur relation sur le tapis.

Lorsque le média a demandé à Ashanti si les fans pouvaient s’attendre à une autre collaboration de la part des musiciens devenus tourtereaux, elle a répondu par un rapide « Peut-être ! » alors qu’elle était conduite à travers la foule.

Cette confirmation de la part du chanteur de « Only U » intervient après que Nelly a confirmé leur idylle dans une interview avec Amour et Hip Hop’Il y a Rasheeda et Kirk Frost sur elle Le patron bouge avec Rasheeda podcast.

« On se calme à nouveau », a déclaré le rappeur souriant dans l’interview publiée par La salle d’ombre via Instagram mardi. « Je pense que cela nous a tous les deux surpris », a-t-il poursuivi. « Ce n’était rien de prévu. »

Nelly et Ashanti se sont réunis pour la première fois en décembre pour une performance commune au concert Under the Mistletoe de Power 98.3 et 96.1 en Arizona. Cela a amené Ashanti à faire savoir aux fans qu’ils étaient tous les deux dans un «meilleur endroit» après leur histoire d’amour récurrente et récurrente d’une décennie auparavant.

Les musiciens ont été aperçus ensemble à Las Vegas en avril pour regarder le match de boxe Gervonta Davis contre Ryan Garcia, assis ensemble au bord du ring avant de se tenir la main après le match.

Peu de temps après, une source proche du couple a déclaré PERSONNES que les deux « ont fait des tournées et se sont produits ensemble et ont juste traîné ».

Quelques mois plus tard, en juin, ils ont posé publiquement les bras autour de l’autre lors d’un événement sur le tapis rouge, alimentant encore davantage les rumeurs de romance.

Maintenant, ce ne sont plus des rumeurs, et ces deux-là sont officiellement de nouveau ensemble. Moment de boucle bouclée !