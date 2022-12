Ashan Kumar, entraîneur des Tamouls Thalaivas

Peu de gens se seraient attendus à ce que les Tamil Thalaivas aient atteint les barrages après le début de la saison 9 de la Pro Kabaddi League. récupérer de. L’équipe n’a remporté qu’un seul match sur ses six premiers matches et a été considérée par de nombreux experts et passionnés de kabaddi comme hors de course pour les barrages.

Mais avec des moments brillants et des performances d’équipe héroïques, les Tamil Thalaivas ont réussi à se frayer un chemin dans la course pour une place dans les séries éliminatoires du PKL de cette année. Une grande partie du mérite revient à la direction des Tamil Thalaivas qui a fait venir l’ancien entraîneur de l’équipe nationale indienne Ashan Kumar qui a eu un impact instantané en changeant la dynamique et la tactique de l’équipe qui les a menés aux barrages.

S’exprimant lors de l’émission Star Sports ‘Total KBD – Road to Play-offs’, l’entraîneur des Tamil Thalaivas, Ashan Kumar, a expliqué comment il avait réussi à revigorer l’esprit de l’équipe et à obtenir les résultats souhaités, il a déclaré: “J’ai accepté ce défi avec un motif dont notre équipe a besoin pour commencer à bien performer. En tant qu’entraîneur, je me suis concentré sur les facteurs de force de l’équipe en donnant à chacun une responsabilité égale en leur faisant comprendre comment ils peuvent mieux performer. Si nous voulons atteindre notre objectif, nous ne devrions pas revenir sur nos erreurs, car nous concentrer sur nos erreurs passées ne nous apportera pas notre prochaine victoire.

Les Tamil Thalaivas ont eu d’excellents interprètes pour eux tout au long de la saison. Ces joueurs ont aidé l’équipe à sortir de situations délicates et sont également intervenus lorsque l’équipe a eu besoin d’eux pour intervenir. Vous trouverez ci-dessous les 4 meilleurs joueurs à surveiller lorsqu’ils joueront à UP YODDHAS plus tard dans la journée

Narender:

Après que Pawan Sehrawat ait été étiré lors de leur premier match de la saison, Narender est devenu le pivot de l’équipe Tamil Thalaivas. Les performances de Narender ont été d’une importance vitale pour les Thalaivas, la star marquant 224 points cette saison. Ses performances ont été essentielles pour que les Tamil Thalaivas atteignent le top six et l’énergie et l’enthousiasme qu’il apporte à l’équipe ont fait de lui l’un des joueurs les plus redoutés sur le tapis du PKL de cette année.

Ajinkya Pawar:

Le skipper des Tamil Thalaivas a connu une saison exceptionnelle en prenant le relais de l’équipe au moment où ils ont le plus besoin de lui avec des raids impressionnants. Pawar a amassé un impressionnant 124 points cette saison, faisant de lui l’un des joueurs à surveiller dans l’équipe Tamil Thalaivas. Il a construit un partenariat solide avec Narender, et le duo a été une épine constante du côté de l’opposition avec leur chimie ensemble en tant que raiders. Le match phare d’Ajinkya de la saison a été lorsque les Tamil Thaliavas ont affronté les Telugu Titans, où Ajinkya a réalisé une performance gagnante pour remporter le Derby du Sud.

Ashan Kumar a parlé de la combinaison de Narendra et Ajinkya Pawar pour les Tamil Thalaivas et de la façon dont leur partenariat a aidé l’équipe à gagner des matchs, a-t-il déclaré : « Narender et Ajinkya ont travaillé en tandem et la combinaison est si bonne que si l’on y va pour attraper un joueur, l’autre essaie d’obtenir un point.

Himanshu:

Le défenseur du coin gauche a été l’un des joueurs les plus réguliers des Tamil Thalaivas et a été la clé pour que l’équipe atteigne les barrages. Avec un taux de réussite de 84,96 %, Himanshu a économisé beaucoup de points pour l’équipe et n’a cessé de se renforcer tout au long de la saison. Le défenseur devra jouer un rôle majeur dans les matches de barrage de l’équipe si les Tamouls Thalaivas veulent remporter le PKL.

Sagar Rathee:

Sagar Rathee a été l’un des meilleurs plaqueurs des Tamil Thalaivas cette saison. Avec un taux de réussite au tacle de 51%, ce fut un moment préoccupant pour l’équipe lorsque Rathee s’est blessé dans le match contre les Jaipur Pink Panthers. Bien que l’équipe ait ressenti son absence, elle aura hâte de le retrouver pour l’éliminatoire contre UP Yoddhas. Sa présence assurée sur le tapis fait de lui l’un des joueurs à surveiller dans cette solide équipe des Tamil Thalaivas.

