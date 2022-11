Asha Parekh révèle la vraie raison pour laquelle elle n’a jamais travaillé avec Dilip Kumar

Asha Parek a commencé son voyage dans les films alors qu’elle n’avait que 8 ans. C’était le cinéaste Bimal Roy qui l’a repérée, ce qui lui a valu de remporter deux films en tant qu’enfant artiste. De nombreuses années plus tard, alors qu’elle devait faire ses débuts en tant qu’adulte, elle ne savait pas que ses capacités d’actrice seraient d’abord mal jugées, puis totalement ignorées. L’actrice vétéran, la reine OG du box-office, était présente au 53e Festival international du film indien (IFFI) 2022 à Goa où elle a partagé son beau parcours dans l’industrie.

Asha Parekh a travaillé avec les plus grandes stars de son temps, et elle a parlé de son expérience de travail avec chacune d’entre elles. Mais avant cela, voici un chapitre intéressant de son parcours professionnel qui a fait la plus piquante des chroniques dans les magazines à potins de l’époque. C’était à propos d’elle n’ayant jamais joué avec Dilip Kumar. Parlant de la même chose, Asha ji a déclaré: «La presse a écrit que je ne l’aimais pas et que je ne travaillais donc pas avec lui. Cependant, c’était loin de la vérité ».

En révélant plus sur la réalité derrière ces commérages, Asha ji a révélé que c’était son rêve de travailler avec le Dilip Kumar. “J’ai toujours été en admiration devant lui et j’ai toujours voulu travailler avec lui. En fait, j’ai aussi signé un film avec lui qui s’appelait Zabardast mais malheureusement il a été mis de côté. Je n’ai pas eu de chance”, a-t-elle partagé.

Parlant de Dev Anand, avec qui elle a donné des films mémorables comme Jab Pyaar Kisi Se Hota Hai, Aankhon Aankhon Mein et Mahal, Asha Parekh a déclaré : « Dev Anand était dans son propre monde. Personne ne savait comment il se préparait et quoi et comment il allait faire une scène. Donc, il avait l’habitude de son truc, et j’ai dû réagir.

Un autre acteur avec qui elle a donné des tubes est Shammi Kapoor. Ils se sont romancés dans des films comme Teesri Manzil, Pagla Kahin Ka, Dil Deke Dekho. Cependant, le lien qu’ils ont partagé hors écran en choquera plus d’un. Asha ji avait 16 ans lorsqu’elle a joué pour la première fois avec Shammi. Et sa première femme Geeta Bali l’aimait beaucoup. “Elle avait l’habitude de venir me chercher et de se promener et de dire à Shammi ji, isko hum adopter kar lete hain”. C’était un lien chaleureux et je les appelais chacha et chachi », a révélé Parekh. Elle partage un lien similaire avec la deuxième épouse de feu Shammi Kapoor, Neila Devi, qu’elle appelle maintenant chachi et avec qui elle est régulièrement en contact.

Parlant de Rajesh Khanna, avec qui elle a partagé l’écran dans des films comme Kati Patang, Aan Milo Sajna, Baharon Ke Sapne, Asha ji a révélé qu’elle partageait un bon lien avec lui, et qu’il était un acteur flamboyant et facile à vivre.

Manoj Kumar est une co-star avec qui elle a partagé une vive dispute, mais qui a changé les choses pour elle. Les deux ont joué dans Do Badan. C’était un film qui a fait voir les gens au-delà de la glam girl. Partageant une anecdote des décors, Asha ji a partagé: “J’ai parlé au réalisateur Raj Khosla que les deux personnages ne peuvent pas mourir à la fin”. J’étais malade dans le film et je pouvais mourir, mais le simple fait d’entrer et de tomber mort n’était pas convaincant pour Manoj. Il a accepté de changer la fin, mais Manoj était furieux contre moi. ‘

Ils ont eu un débat houleux à ce sujet, puis sont parvenus à la conclusion mutuelle que d’accord, les deux personnages mourront et que le film a été un énorme succès. Elle est devenue une HIT girl. C’était une chose connue dans l’industrie qu’on pouvait vendre un film sur le nom d’Asha Parekh et que c’était elle qui appelait les coups, la seule héroïne peut-être qui avait le pouvoir de choisir sa co-vedette.

Asha ji a continué à porter de nombreux chapeaux au fil des ans, faisant ce en quoi elle croyait, se livrant à des entreprises qui lui tenaient à cœur et satisfaisantes. Nous espérons que son parcours inspirera la nouvelle génération d’actrices qui visent à conquérir le monde.