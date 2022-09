Asha Parekh reçoit le prix Dada Saheb Phalke des mains du président Draupadi Murmu

L’un des acteurs les plus célèbres de Bollywood, Asha Parekh, a reçu vendredi le prix Dada Saheb Phalke, la plus haute distinction dans le domaine du cinéma indien.

Asha Parekh, âgée de 79 ans, a reçu le prix des mains du président Draupadi Murmu lors de la 68e cérémonie des National Film Awards, qui s’est tenue à Vigyan Bhawan. La vétéran a déclaré qu’elle était reconnaissante de recevoir le prestigieux prix un jour avant son 80e anniversaire.





“C’est un immense honneur d’avoir reçu le prix Dada Saheb Phalke. Cela me rend très reconnaissant que la reconnaissance me parvienne juste un jour avant mon 80e anniversaire. C’est le meilleur honneur que je puisse recevoir du gouvernement indien. Je voudrais Je tiens à remercier le jury pour la reconnaissance qu’ils m’ont accordée, mon long parcours et l’accomplissement de mon parcours dans l’industrie cinématographique”, a déclaré Parekh, récipiendaire du prix pour l’année 2020.





Décrivant l’industrie cinématographique indienne comme le “meilleur endroit” où être, l’actrice a déclaré qu’elle continuait d’être attachée au cinéma à sa manière, même après 60 ans.

“Notre industrie cinématographique est le meilleur endroit où être. Et je voudrais suggérer aux jeunes qui sont dans cette industrie d’avoir de la persévérance, de la détermination, de la discipline et d’être ancrés, et je félicite tous les lauréats ce soir”, a-t-elle ajouté. . Félicitant l’icône du cinéma, le président a déclaré que le prix pour Parekh était également un honneur pour le “pouvoir féminin indomptable”.

“Je félicite tous les lauréats des 68e National Film Awards. J’offre mes félicitations particulières à Asha Parekh ji, la récipiendaire du prix Dada Saheb Phalke. Nos sœurs de sa génération ont su se démarquer dans divers domaines malgré de nombreuses contraintes. Honneur à Mme Parekh est aussi un honneur pour le pouvoir féminin indomptable”, a déclaré Murmu.

Le comité de cinq membres du prix Dada Saheb Phalke – comprenant Asha Bhosle, Hema Malini, Poonam Dhillon, Udit Narayan et TS Nagabharana – a choisi Parekh pour cet honneur. Le ministre de l’Information et de la Radiodiffusion, Anurag Thakur, a déclaré que Parekh avait motivé de nombreuses femmes à poursuivre leurs rêves.

« Devika Rani ji a été la première lauréate du prix Dada Saheb Phalke en 1969. Et aujourd’hui, il est décerné à Asha Parekh, une actrice qui a diverti non seulement le public indien mais mondial pendant des décennies. Elle a emmené la culture indienne aux quatre coins du monde. . Asha ji, vous avez motivé tant de femmes à s’avancer et à participer au cinéma et à d’autres domaines”, a déclaré la ministre syndicale.

Parekh, dont la célébrité était à égalité avec les contemporains masculins Rajesh Khanna, Rajendra Kumar, Dharmendra et Manoj Kumar dans les années 1960-1970, a commencé sa carrière d’actrice à l’âge de 10 ans avec le film de 1952 “Aasmaan”. Au cours d’une carrière de plus de cinq décennies, elle a joué dans plus de 95 films qui incluent des titres tels que “Dil Deke Dekho”, “Kati Patang”, “Teesri Manzil”, “Baharon Ke Sapne”, “Pyar Ka Mausam” et “Caravan “.

Elle a fait une incursion dans le cinéma en tant qu’enfant artiste avec Aasmaan en 1952 et a continué à jouer dans “Baap Beti” de Bimal Roy deux ans plus tard. Parekh a fait ses débuts en tant que femme principale dans le film Dil Deke Dekho de Nasir Hussain en 1959, face à Shammi Kapoor. Réalisateur et producteur également, Parekh avait dirigé le drame télévisé acclamé “Kora Kagaz” qui a été diffusé à la fin des années 1990.

La légende de l’écran a également été la première femme présidente du Central Board of Film Certification (CBFC). Elle a servi de 1998 à 2001. L’actrice a sorti son autobiographie, “The Hit Girl”, co-écrite par le critique de cinéma Khalid Mohamed, en 2017.

Elle a également reçu le Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile du pays, en 1992. L’année dernière, le prix Dadasaheb Phalke pour 2019 a été décerné à Rajinikanth.

(Avec les entrées de PTI)