Asha Parekh en photos de vacances avec Waheeda Rehman, Helen devient virale

Plus tôt ce mois-ci, quelques photos d’acteurs vétérans Waheeda Rehman, Asha Parekh et Helen de leurs vacances sont devenues virales sur Internet. Les acteurs qui sont les meilleurs amis ont passé leurs vacances dans les îles Andaman et Nicobar, d’où les photos ont été diffusées sur Internet, ce qui a fait en sorte que les fans en jaillissent beaucoup. Maintenant, lors d’une interaction, Asha Parekh a qualifié les photos de violation de la vie privée et a exprimé sa déception.

L’acteur de ‘Kati Patang’ a déclaré à Spotboye: « Plus que moi, Waheeda et Helen étaient bouleversés. Ce sont des gens beaucoup plus privés que moi. Les gens partageaient les photos et disaient que nous devrions tous les trois jouer dans une suite de ‘Dil Chahta Hai « . Pourquoi » Dil Chahta Hai « ? Je ne comprends pas. C’était plutôt » Zindagi Na Milegi Dobara « . »

Asha a ajouté: « N’importe qui peut cliquer sur un selfie avec vous. Autographe de Pehle Mangte le selfie AB. Lorsque vous êtes avec votre famille ou vos amis proches, une telle intrusion ressemble à une violation. «

Interrogé sur les activités qu’ils ont faites pendant leurs vacances, l’acteur vétéran a ajouté: « J’ai fait de la plongée avec tuba avec Waheeda pour la première fois. Je n’avais jamais fait cela auparavant. Bien sûr, je sais nager. Mais j’ai un peur profonde des eaux profondes. Heureusement, je l’ai bravé. L’expérience d’aller sous-marin et de nager avec des poissons exotiques est quelque chose que tout le monde devrait essayer au moins une fois dans sa vie. «

Il y a quelques semaines, la fille de Waheeda, Kaashvi, avait partagé des photos de l’acteur légendaire faisant de la plongée avec tuba et les internautes étaient tout simplement impressionnés.