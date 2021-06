Asha Negi brise le silence sur sa rupture avec l’ex Rithvik Dhanjani

L’année dernière, les acteurs de télévision Asha Negi et Rithvik Dhanjani, l’un des couples les plus aimés, s’étaient séparés après avoir été ensemble pendant plus de 6 ans.

Après près d’un an de silence, Asha a parlé de son équation avec Rithvik. Récemment, dans une interview avec Pinkvilla, Asha a révélé que les deux avaient décidé de se séparer par consentement mutuel et qu’ils avaient tous les deux évolué. Cependant, ils continuent à se souhaiter le meilleur l’un pour l’autre.

« C’est bon. Nous sommes tous les deux en bons termes et chaque fois que nous voulons nous parler, nous transmettre quelque chose, nous le faisons, et tout est normal. Il a évolué, j’ai évolué et je pense que cela fait plus d’un an maintenant, alors nous devrions tous aller de l’avant », a déclaré Asha.

Leur ex-couple s’était rencontré sur les plateaux de tournage de » Pavitra Rishta » et avait commencé à se fréquenter en 2013. Pendant leur séjour ensemble, ils ont remporté la saison 6 de l’émission de télé-réalité de danse des célébrités » Nach Baliye « . Le couple prévoyait de se marier bientôt, mais cela n’a pas pu se produire.

Elle a en outre ajouté: «Vous voulez que l’autre personne soit heureuse, en bonne santé et qu’elle réussisse au sommet… Je pense que c’est la chose la plus importante. Donc je pense que c’est super, que nous voulons tous les deux le meilleur l’un pour l’autre. C’est quelque chose qui est beau, qui devrait être là.

Sur le plan du travail, Asha a fait les manchettes pour sa prochaine émission Web « Khwabon Ke Parindey ». L’émission traite de la vie de trois amis alors qu’ils explorent l’amitié, l’espoir, les voyages et la vie. Le spectacle se déroule en Australie et est réalisé par Tapasvi Mehta. Il commencera à être diffusé à partir du 14 juin sur Voot.