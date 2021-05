Asha Negi aux acteurs partageant des vidéos recevant le COVID-19 jab

L’acteur de télévision Asha Negi a profité mardi de son compte Instagram pour partager ce que beaucoup trouveraient pertinent pour ces derniers temps, ou du moins on peut dire que ses fans et certaines célébrités du secteur le trouvent extrêmement pertinent.

L’acteur a publié une publication sur Instagram dans laquelle elle appréciait les célébrités prenant le jab COVID-19 et partageant des photos et des vidéos pour sensibiliser et motiver les citoyens à se faire vacciner. Cependant, elle a demandé aux célébrités de ne pas exagérer dans les vidéos qui les montrent se faire vacciner contre le coronavirus.

« A tous les acteurs qui téléchargent leurs vidéos de vaccination, attention yaar ke liye thik hai mais s’il vous plaît itni overacting mat kiya karo, bohot ennuying ho jaata hai! « a écrit Asha Negi dans un message.

Dans sa légende, Asha a également posé une question au nom du peuple. Elle a écrit: « S’il vous plaît yaar! Aur haan log pooch rahe hain vidéaste khud le ja rahe ho ya hôpital fournit? »

Jetez un œil à la publication d’Asha ici:

Dès qu’Asha a partagé le message, plusieurs de ses amis de l’industrie télévisuelle se sont rendus dans la section des commentaires pour partager qu’ils résonnaient avec ses pensées. Alors que Ravi Dubey, Anita Hassanandani et d’autres ont laissé tomber des émojis rieurs, l’acteur Nia Sharma a écrit: «Abhi to pata ni kya kya dekhna padega aur kis kis ko .. @ ashanegi (sic)».

Pooja Hegde qui a écrit: « Hahahaha, il y avait une actrice dont la vidéo était comme la quintessence. » Meiyang Chang a écrit: «Vous dites toujours la vérité.»

Dans le même ordre d’idées, la co-star de « Pavitra Rishta » d’Asha, Ankita Lokhande, a récemment partagé une vidéo sur son pseudo Instagram dans laquelle elle peut être vue en train de recevoir le jab COVID. Ankita a été vue en train de prier dans la vidéo alors qu’elle se faisait vacciner il y a quelques jours.

Cependant, contrairement à l’article d’Asha (à certains égards), plusieurs stars de Bollywood et de la télévision ont gardé leurs postes de vaccination gratuits. De Farhan Akhtar, Arbaaz Khan, Konkona Sen Sharma, Parth Samthaan entre autres, plusieurs célébrités ont eu leur jab contre COVID-19.

Sur le plan du travail, Asha a été vue dans le starter d’Abhishek Bacchan «Ludo, la série Web« Abhay 2 »et« Baarish Season 2 », entre autres projets.