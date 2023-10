Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le politicien du SNP, arrivé troisième lors de la récente course à la direction du parti, a fait défection pour rejoindre le rival nationaliste d’Alex Salmond, Alba.

Ash Regan a déclaré qu’elle en avait assez de la stratégie du SNP visant à obtenir l’indépendance de l’Écosse – affirmant qu’elle avait « dérivé » sous la direction de Humza Yousaf.

Cela signifie que le MSP d’Edinburgh Eastern devient le premier représentant du parti Alba au parlement écossais, bien qu’il compte deux députés à Westminster.

Elle a perdu M. Yousaf dans la bataille pour succéder à Nicola Sturgeon en mars, terminant troisième derrière Kate Forbes.

Dans un communiqué, Mme Regan a déclaré : « Je ne pouvais pas, en toute bonne conscience, continuer à faire partie d’un parti qui s’est éloigné de sa voie et de son engagement à obtenir de toute urgence l’indépendance. »

“Aujourd’hui, je suis fière d’assumer la direction d’Alba à Holyrood et de devenir la première MSP d’Alba”, a-t-elle ajouté.

Mme Regan a déclaré qu’elle souhaitait « se concentrer clairement sur la revigoration de la cause de l’indépendance et sur la réalisation de la promesse qui a été faite à l’électorat écossais en 2016 et 2021 ».

Cela fait suite à une série de malheurs pour M. Yousaf, le dernier en date étant la défection de la députée Lisa Cameron au profit des conservateurs de Rishi Sunak à Westminster.

Le SNP a accusé Mme Cameron de « trahison » pour avoir rejoint les conservateurs – se demandant si elle avait jamais cru en l’indépendance et exigeant qu’elle « fasse la chose honorable » et démissionne de son siège.

M. Salmond, l’ancien premier ministre et SNP qui a lancé son propre parti séparatiste après s’être brouillé avec Mme Sturgeon, s’est déclaré « ravi » d’accueillir Mme Regan dans « l’indépendance de l’équipe ».

S’exprimant au début de la conférence de son parti, il a ajouté : « Son engagement en faveur de la cause de l’indépendance de l’Écosse n’a jamais été remis en question, et son arrivée à Alba envoie un message puissant sur la concentration et la détermination que nous apportons à la réalisation d’une Écosse indépendante. »

Alba, qui n’a pas encore remporté de siège électoral, a adopté une approche plus véhémente à l’égard de l’indépendance écossaise que le SNP.

M. Salmond a déclaré qu’il exigerait des négociations avec le gouvernement britannique sur l’indépendance, plutôt que de demander un autre référendum, s’il y avait une majorité pour les partis pro-indépendants aux prochaines élections.