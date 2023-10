L’ancien candidat à la direction du SNP, Ash Regan, a quitté le parti pour rejoindre le parti Alba, devenant ainsi son premier MSP.

Mme Regan, qui a obtenu un peu plus de 11 % des voix lors de la course à la succession de Nicola Sturgeon plus tôt cette année, a déclaré que le SNP avait « perdu son focus sur l’indépendance ».

Mme Regan a déclaré qu’elle ne pouvait pas “continuer à faire partie d’un parti qui a dérivé de sa voie et de son engagement à obtenir de toute urgence l’indépendance”.

“Malheureusement, il est devenu de plus en plus clair que le SNP a perdu l’accent mis sur l’indépendance, le fondement même de son existence”, a-t-elle ajouté.

L’ancien chef du SNP, Alex Salmond, qui a créé Alba, s’est déclaré “ravi” d’accueillir Mme Regan, députée d’Edinburgh Eastern.

Il a déclaré : « Son engagement en faveur de la cause de l’indépendance de l’Écosse n’a jamais été remis en question, et son arrivée à Alba envoie un message puissant sur l’attention et la détermination que nous apportons à la réalisation d’une Écosse indépendante.

“Le fait que Ash rejoigne le parti Alba enrichit notre équipe et nous permet de nous concentrer davantage sur le besoin immédiat de l’indépendance écossaise.

“Elle apporte un niveau d’engagement et de principe qui est profondément admiré dans toute l’Écosse, et je ne pourrais être plus heureux de l’accueillir dans nos rangs.”

Cela survient quelques semaines seulement après que la députée Dr Lisa Cameron a annoncé qu’elle quittait le SNP pour rejoindre les conservateurs.

Mme Regan avait auparavant occupé le poste de ministre de la Sécurité communautaire au sein du gouvernement écossais, mais avait quitté ce poste l’année dernière afin de pouvoir voter contre les réformes controversées de la reconnaissance du genre.

Elle s’est ensuite opposée à Kate Forbes et Humza Yousaf dans la course à la succession de Mme Sturgeon.

Mme Regan, qui a été élue pour la première fois députée du SNP en 2016, a déclaré que cela avait été « un honneur de servir le peuple écossais en tant que députée et ministre ».

En tant que première députée d’Alba, Mme Regan a déclaré qu’elle “assumerait le leadership d’Alba à Holyrood”.

Ce faisant, elle a juré qu’elle se concentrerait « clairement sur la revigoration de la cause de l’indépendance ».