Ash Ketchum et Pikachu quittent Pokémon. Quelle est la suite de la série ?

Le protagoniste bien-aimé de la Pokémon La série télévisée, Ash Ketchum, quitte enfin la série après 25 ans d’entraînement pour être la meilleure.

La nouvelle, bien que nostalgique et douce-amère, n’est pas surprenante pour ceux qui ont suivi Ketchum tout ce temps. Ash Ketchum et son adorable partenaire, Pikachu, ont été la pierre angulaire de la série pendant plus de 1 200 épisodes diffusés en continu. Le duo emblématique a persévéré à travers des batailles difficiles, a fait un effort consciencieux pour toujours en apprendre davantage sur l’autre et sur le monde qui les entoure, et s’est débarrassé des épaules après une défaite presque comique régulière. Mais cette saison, le perpétuel 10 ans est finalement devenu champion du monde et a fait une petite tournée de retrouvailles, après des décennies de défaite.

“Les plus grands traits de caractère d’Ash sont sa ténacité et son amour pour ceux qui l’entourent”, a déclaré Sarah Natochenny, qui a exprimé Ash pour la version anglaise de l’émission pendant 17 ans. “Donc, regarder un personnage pendant 25 ans être aussi motivé, dévoué à atteindre ses objectifs sans que personne d’autre ne se sente horrible, c’est une si belle leçon, surtout pour les jeunes qui grandissent et qui s’engagent dans la série.”

Pendant les 25 ans de règne d’Ash, la Pokémon Company a produit des dizaines de jeux; plus de 20 films, dont Détective Pikachu, mettant en vedette Ryan Reynolds; mangas; jouets et jeux de cartes apparemment illimités. Ces entreprises n’incluent pas toutes Ash, mais elles incarnent le sens de l’aventure et de la croissance qui l’a défini. Alors que Ash a atteint ses objectifs, la franchise – selon certaines mesures, l’IP la plus précieuse au monde – a également évolué.

2022 a été une année énorme pour les fans de Pokémon. Nous avons deux nouveaux jeux, Légendes Pokémon : Arceus et Pokémon Écarlate et Violette, qui remettait en question ce que cela signifiait d’exister dans l’univers Poké. Dans un jeu de base Pokémon typique, le joueur choisit son Pokémon de départ et commence son voyage, généralement pour battre les huit gymnases (dans un ordre défini) et finalement devenir le champion de la Ligue Pokémon. Au lieu, Arceus propulsez les joueurs dans un passé lointain, où les Pokémon sauvages n’hésiteraient pas à vous frapper. Vous ne combattez pas les gymnases – vous voyez plutôt un monde plein d’émerveillement et de traditions, où les Pokémon ne sont pas nécessairement des amis mignons. Alors que 2019 Épée et bouclier a été le premier à introduire des éléments de monde ouvert, écarlate et violette – qui est sorti fin novembre – est une évolution prudente de cette expérimentation. Vous pouvez combattre n’importe quel gymnase, bête géante ou gangster Team Star dans n’importe quel ordre – une version rafraîchissante du format Pokémon typique.

Les nouvelles générations ont été plutôt source de division dans la communauté des ultra-fans de Pokémon, que ce soit à cause de graphismes janky ou de la montée en puissance de gimmicks stupides, comme “Gigantamaxing” ou “Terastallizing”. Pokémon ne réussit pas toujours à casser la formule, mais je dirais que malgré leurs histoires parfois maladroites et leurs défauts de performance, Arceus et écarlate et violette offrent des mondes riches à apprécier. C’est amusant de voir plus de contexte dans l’univers Pokémon, comme voir les réactions réelles de Pokémon ou être témoin de plus d’histoire culturelle dans le jeu.

“Je suis un tel premier gen-er quand il s’agit de Pokémon, donc c’est un peu difficile pour moi d’apprécier les nouvelles générations”, a déclaré Noella Williams, rédactrice en chef et fan de longue date de la série (ils ont un tatouage de l’herbe- type Pokémon Chikorita). Pourtant, leur curiosité autour Arceus et écarlate et violetteLa nouvelle mécanique du monde ouvert de les a conquis. “La beauté de jouer à un jeu Pokémon est qu’il ne va jamais disparaître, mais vous avez hâte de voir comment les jeux interagiront avec les nouvelles technologies. C’est excitant à voir.

La saison en cours de l’émission, Voyages, marque également une rupture avec le format habituel. Ash a la liberté d’aller dans n’importe quelle région qu’il a déjà visitée ainsi que dans Galar, la nouvelle pour lui. En tant que chercheur – ce qui est amusant de penser au penchant établi du personnage pour la simplicité – il saute dans des avions et s’entraîne pour résoudre tout phénomène Poké qui se produit aux côtés de Goh, son compagnon pour l’arc. La cendre revient à Diamant et Perlec’est Sinnoh, Soleil et lunec’est Alola, Rubis et Saphir‘s Hoenn, et plus encore, pour rebattre de vieux amis et s’en faire de nouveaux.

Mon sentiment a toujours été que VoyagesL’agnosticisme de localisation découlait d’un scénario stratégique mis en place pour le départ d’Ash. Sinon, pourquoi verrions-nous des personnages ou des lieux qui n’ont pas été mentionnés depuis des années ? Voir les jeux de cette année avoir la même philosophie a confirmé mes soupçons : l’univers Pokémon subit un changement d’ambiance, qui définira la franchise pour les années à venir. Cela pourrait être risqué – ou cela pourrait inaugurer une nouvelle ère de fans.

Pokémon existe depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Je ne connais pas de monde qui n’inclut pas Ash, Pikachu et certaines versions des jeux. Je me souviens d’avoir eu une chemise Pokémon tie-dye contrefaite avec Misty que mon père m’a achetée au marché aux puces mexicain quand j’avais 4 ans. Je me souviens avoir joué au jeu de cartes illégalement dans mon école primaire très chrétienne. Je me souviens d’être allé chez des amis et d’avoir regardé le spectacle avec leurs frères et sœurs plus âgés. Je n’étais pas un méga fan à l’époque – je n’avais pas les jeux vidéo, par exemple – mais c’était comme une présence constante. Je pense que c’est la même chose pour beaucoup de gens de mon âge et un peu plus âgés.

“Il n’y a pas un moment de ma vie où je ne me souviens pas avoir aimé Pokémon comme l’une de mes caractéristiques”, a déclaré Nicholas Friedman, fan de Pokémon depuis les années 90 et directeur éditorial principal de Crunchyroll. “Le niveau de narration textuelle que même ces tout premiers jeux Pokémon vous ont imposé quand vous étiez enfant, c’est intense. Je pense que cela, combiné au sens de l’aventure, m’a presque certainement amené à vouloir être écrivain un jour.

Friedman avait grandi en jouant aux jeux, en regardant la série et finalement en lisant le manga. Je l’ai interviewé quelques jours avant que la nouvelle n’éclate que Ash et Pikachu quittaient la série (encore une fois, j’avais une intuition), et nous avons parlé de ce que cela signifierait pour la franchise de grandir avec nous.

“J’ai une relation tellement compliquée avec l’anime Pokémon et je pense qu’une partie de cela vient du fait d’être un fan d’anime en général”, a déclaré Friedman. “Je veux désespérément qu’Ash grandisse, soit heureuse, ait des enfants et les envoie dans leurs aventures. En tant qu’adulte qui commence à vivre des étapes importantes dans ma vie, je veux qu’il fasse de même. Mais il y a une raison pour laquelle les enfants adorent Pokémon et je choisirais mille fois de garder cette pierre de touche destinée aux enfants – pour les intéresser afin qu’ils puissent faire partie de cette chose incroyable qui a tant fait pour moi – que d’avoir cette histoire grandis avec moi et demande ça égoïstement.

Ce n’est pas la première fois que des fans ont cette discussion. Lorsque Pokémon GO a explosé en 2016 – probablement la plus omniprésente que la franchise ait jamais été – c’était un “appel au réveil” pour les fans qui auraient peut-être “tiré” de la série, a déclaré Friedman. Compte tenu du nombre de personnes âgées hors du public cible de l’émission, il fallait s’y attendre. Mais une grande partie du problème de la série pendant cette période était qu’il n’avait jamais eu l’impression que le protagoniste progressait comme les jeux l’étaient.

Je me suis connecté à peu près au moment où Ash a remporté le championnat d’Alola en Soleil et lune. Ce n’était pas sa victoire qui m’avait réengagé, mais plutôt un voyage à DC pour voir mes cousins ​​à l’automne 2019. J’ai vu mon deuxième cousin, E, pour la première fois depuis longtemps et il a insisté pour regarder le Afficher. Mon cerveau n’a pas pu calculer que c’était le même Ash Ketchum que je connaissais quand j’avais l’âge de E. Quand je rentrais à New York, je regardais les nouveaux épisodes pendant les pauses. Et quand la pandémie est arrivée, j’ai décidé de revoir depuis le tout début. J’ai maintenant vu tous les épisodes de Pokémon disponibles aux États-Unis.

Le monde Pokémon s’est développé à un tel rythme qu’il y a toujours quelque chose de nouveau à apprécier pour tout type de fan, quel que soit son âge. Dans le même temps, Ash et Pikachu se sont toujours sentis comme une donnée au milieu du changement, a déclaré Melanie Pineda, parajuriste et fan de Pokémon.

“Je sais que Pikachu était leur mascotte et tout”, a déclaré Pineda. “Mais pour moi, Ash était l’entraîneur. Il était le gars. Il était le héros que nous recherchions. Même s’il a malheureusement continué à perdre encore et encore, il a continué et il a continué à grandir. Quelle que soit la région dans laquelle il se trouvait, c’était un réconfort de savoir que quel que soit le prochain chapitre que Pokémon apporterait, Sacha serait là, tu sais ?”

Pourtant, il est temps que le spectacle insuffle une nouvelle vie. La prochaine itération de la série télévisée se déroulera dans écarlate et violette‘s Paldea avec deux nouveaux protagonistes en 2023. Sans lien avec Ash et Pikachu, le spectacle pourra expérimenter tout comme cette génération de jeux l’a fait. Mais d’abord, il y aura une courte série de 11 épisodes pour envoyer Ash et Pikachu diffusée en janvier au Japon, a annoncé la Pokémon Company.

Cela dit, il est toujours difficile de dire au revoir, en particulier pour les gens qui ont appris à aimer la maladresse d’Ash et son dévouement à être le meilleur possible.

“Je vais probablement pleurer”, a déclaré Friedman à propos de la fin inévitable de l’ère. “Mais je suis tellement excité pour l’avenir de Pokémon, et je suis tellement content que nous ayons pu passer tout ce temps avec Sacha et Pikachu.”