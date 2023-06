Ash Gardner frappe pour provoquer l’effondrement de l’Angleterre, laissant l’Australie aux commandes

Les chances de l’Angleterre de remporter un premier test depuis janvier 2014 et une première victoire contre l’Australie dans n’importe quel format depuis juillet 2019 sont en jeu après avoir chuté à 116 pour cinq dans la poursuite d’un objectif de 268 en quatrième manche le quatrième jour à Pont de Trent dimanche.

L’Angleterre avait marché vers la victoire à 55 ans sans défaite après 10 overs de leur poursuite, mais un effondrement de quatre guichets pour 18 runs en cinq overs au milieu de la séance du soir a fait basculer l’élan en faveur de l’Australie. En désespoir de cause, Emma Lamb et Heather Knight – piégées respectivement par Tahlia McGrath et Ash Gardner – ont envoyé leurs décisions à l’étage, mais le DRS a montré que les deux étaient l’appel de l’arbitre à l’impact.

Women’s Ashes Test: l’Australie a fixé l’objectif de 268 à l’Angleterre pour gagner le quatrième jour – comme c’est arrivé En savoir plus

Knight est devenu la troisième victime de Gardner après que l’off-spinner ait tenté plus tôt le double centurion de la première manche Tammy Beaumont en coupant une demi-volée pour glisser. Entre-temps, Nat Sciver-Brunt était l’agent de sa propre disparition, se trompant d’un pull pour être attrapé par Kim Garth qui courait à partir d’une jambe courte. Quelques minutes avant la clôture, Garth a participé avec son propre guichet, son outswinger à Sophia Dunkley prenant le dessus et atterrissant dans les gants d’Alyssa Healy derrière les souches.

Danni Wyatt (20) et la veilleuse de nuit Kate Cross (cinq) ont vu l’Angleterre en toute sécurité jusqu’aux souches, mais avec 152 courses restantes pour assurer la victoire et les spinners australiens se léchant les lèvres à la perspective d’un cinquième jour sur ce terrain, les hôtes ont une montagne escalader.

C’était censé être le jour de Sophie Ecclestone après que son match-haul cumulé de 10 pour 192 sur 77,1 overs (le plus joué par une Anglaise dans un test depuis 1987) a aidé à éliminer l’Australie pour 257. À ce stade, le pari de la surcharge elle avant que le reste de la série multiformat ne semble avoir porté ses fruits. Maintenant, cela ressemble à de la folie.

Cela faisait longtemps que personne ne pouvait qualifier cette équipe australienne conquérante de faillible, mais leur frappeur avait certainement l’air fragile dimanche. Les guichets sont tombés en grappes, dont quatre pour 20 en 34 balles immédiatement après le déjeuner, et – après un partenariat de 59 points entre Healy et Alana King pour le huitième guichet – la perte des trois derniers frappeurs australiens en l’espace de sept balles après le thé.

Ecclestone était passée au Radcliffe Road End au début de la journée dans ce qui semblait être une tentative de tirer le meilleur parti de quelques trous de pied éraflés au Pavilion End (d’où ses 50 overs précédents avaient été livrés). Cela a fait le travail pour voir Beth Mooney, qui a finalement été renvoyée au milieu de la session de l’après-midi 15 courses à court d’un premier siècle de test par une balle qui a filé des traces de pas sur ses souches.

Beth Mooney est renversée par Sophie Ecclestone lors de la quatrième journée du Ashes Test. Photographie : James Gill/Danehouse/Getty Images

Autour d’elle, il y avait des tirs inhabituellement hésitants des Australiens habituellement impétueux: la centurion de la première manche Annabel Sutherland a tiré Ecclestone directement sur la jambe carrée, tandis que Gardner a devancé Cross pour glisser alors que l’Australie a coulé de 157 pour trois au déjeuner à 198 pour sept au verre.

Le plus étrange de tous, le capitaine australien, Healy, cardé au n ° 6, n’est pas sorti du vestiaire avant que six guichets ne soient déjà tombés. Cela signifiait une attente plus longue pour les trois quarts d’une double paire, après trois scores successifs de zéro au test de cricket.

Guide rapide Comment puis-je m’inscrire aux alertes d’actualités sportives ? Montrer Téléchargez l’application Guardian depuis l’iOS App Store sur iPhone ou la boutique Google Play sur Android en recherchant « The Guardian ».

Si vous avez déjà l’application Guardian, assurez-vous que vous utilisez la version la plus récente.

Dans l’application Guardian, appuyez sur le bouton Menu en bas à droite, puis allez dans Paramètres (l’icône d’engrenage), puis Notifications.

Activez les notifications sportives. Est-ce que cela a été utile? Merci pour votre avis.

Elle a presque atteint cet honneur douteux lorsqu’elle a été abattue par Amy Jones derrière le premier ballon des souches – l’une d’une série d’occasions renversées tout au long de la journée, dont cinq par le premier couple de gardien de guichet Jones et Knight. S’ils avaient pris ces risques, ils pourraient encore célébrer une victoire.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour La rotation Newsletter hebdomadaire gratuite Abonnez-vous à notre newsletter de cricket pour les réflexions de nos écrivains sur les plus grandes histoires et un examen de l’action de la semaine « , »newsletterId »: »the-spin », »successDescription »: »Nous vous enverrons The Spin chaque semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

Au lieu de cela, Healy s’est accroché pour élever un demi-siècle de 61 balles dans la seconde après le thé, mais est tombé trois balles plus tard, se faufilant mollement vers Lamb au milieu du guichet, pour donner à Ecclestone son quatrième guichet de la journée. Darcie Brown, piégé lbw, a complété le set; Ecclestone a mené son équipe depuis le terrain en tenant le ballon en l’air pour la deuxième fois en quatre jours.

Alors qu’Ecclestone a fait le gros du travail, la différence dimanche était que l’Angleterre a joué en meute, Cross et Lauren Filer prenant deux guichets chacun. Après une dernière heure difficile la veille au soir, l’Angleterre a repris le quatrième jour avec beaucoup plus d’élan dans ses pas, en particulier lorsque Cross – dans sa troisième partie de la matinée – a lancé un jaffa qui a lancé un mile à l’extérieur et s’est déchiqueté pour revenir à a frappé le moignon du milieu de Phoebe Litchfield.

L’Angleterre a également été stimulée par le retour de Sciver-Brunt à l’attaque après qu’elle n’avait pas pu jouer samedi en raison d’une blessure au genou. Son premier over a généré des chances pour un attrapé et un bowling et un stumping contre Mooney, tandis que ses neuf overs au cours de la journée n’ont duré que 28 points avant qu’elle ne soit temporairement forcée de quitter le terrain pour recevoir un traitement au genou.

Mais c’est Filer qui a fait pétiller la session du matin, répondant finalement à sa facturation d’avant-match par l’entraîneur Jon Lewis comme « une menace clé pour la prise de guichet ». Dans des filles de guichet consécutives juste avant le déjeuner, au cours desquelles elle a atteint des vitesses de 76 mph, elle a éliminé deux des meilleurs frappeurs du monde en succession rapide – Ellyse Perry a joué au bowling en essayant de repousser un videur, avant que McGrath ne soit battu pour le rythme et le la balle a ricoché de ses coussinets dans les souches.

Perry, expulsé pour la deuxième fois du match par le meneur débutant anglais, avait l’air plutôt penaud. Il s’est avéré que l’Australie a eu le dernier mot.