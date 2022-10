Ash Carter, chef de la défense qui a ouvert des emplois aux femmes, décède

WASHINGTON (AP) – Ash Carter, qui a été secrétaire à la Défense au cours des deux dernières années de l’administration Obama et a ouvert des emplois militaires aux femmes et a mis fin à l’interdiction faite aux personnes transgenres de servir dans l’armée, est décédé à 68 ans.

Carter est décédé après avoir subi une crise cardiaque lundi soir, selon un communiqué publié mardi par Douglas Elmendorf, doyen de la Kennedy School de l’Université de Harvard. Carter avait été directeur du Belfer Center for Science and International Affairs de l’école.

En décembre 2015, après trois ans d’études et de débats, Carter a ordonné à l’armée d’ouvrir tous les emplois aux femmes, supprimant les derniers obstacles qui empêchaient les femmes de servir au combat, y compris les postes de commando les plus dangereux et les plus exténuants.

L’année suivante, Carter, originaire de Philadelphie, était chargé de mettre fin à l’interdiction des troupes transgenres servant dans l’armée américaine, affirmant que c’était la bonne chose à faire.

“Les Américains qui veulent servir et peuvent répondre à nos normes devraient avoir la possibilité de concourir pour le faire”, a déclaré Carter en juin 2016, exposant un plan d’un an pour mettre en œuvre le changement. “Notre mission est de défendre ce pays, et nous ne voulons pas que des obstacles non liés à la qualification d’une personne nous empêchent de recruter ou de retenir le soldat, marin, aviateur ou marine qui peut le mieux accomplir la mission.”

Tara Copp, l’Associated Press