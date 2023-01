Ash Barty toujours dans les nouvelles, pas sur le terrain

Ash Barty a terminé 2022 comme elle l’avait commencé – sous les projecteurs. Il n’y aura pas de Barty Party à Melbourne Park cette fois-ci, car cela fait 10 mois qu’elle a pris sa retraite à 25 ans alors qu’elle était la femme n ° 1 du tennis.

Lorsque l’Open d’Australie débutera la semaine prochaine, Barty ne défendra pas le titre qu’elle a remporté en janvier dernier pour son troisième trophée du Grand Chelem pour devenir la première joueuse du pays hôte à remporter le tournoi en 44 ans. En effet, comme elle vient de le préciser via les réseaux sociaux, Barty a des choses plus importantes en tête : elle et son nouveau mari attendent un bébé.

Et bien que l’histoire de son sport soit remplie d’exemples de joueurs partant, puis revenant sur le circuit – ce qu’elle a elle-même fait à l’adolescence – Barty, 26 ans, dit qu’elle n’a pas l’intention de faire un retour.

“Dans mon esprit, il n’y aurait jamais eu de fin parfaite, mais c’était ma fin parfaite”, a récemment déclaré Barty. “Il n’a jamais été question de terminer sur une victoire ou sur un sentiment émotionnel très élevé. C’était à peu près : Collectivement, je sentais que c’était juste. Maintenant (cette décision) a conduit à neuf mois d’une vie incroyable hors du terrain. C’était incroyable.

Elle a réussi à s’occuper. Et elle compte certainement toujours comme une célébrité en Australie, où le tennis est un gros problème.

Après sa victoire à l’Open d’Australie en 2022 sans perdre un set, Barty a confié à l’ancien partenaire de double Casey Dellacqua qu’elle prévoyait de s’éloigner.

«Je n’ai plus le dynamisme physique, le désir émotionnel et tout ce qu’il faut pour se mettre au défi au plus haut niveau. Je suis épuisée », a déclaré Barty à Dellacqua avant de faire l’annonce qui a choqué tout le monde sauf quelques amis proches et sa famille.

Barty a raconté cette conversation le mois dernier alors qu’il recevait le Don Award, du nom du sportif le plus accompli et le plus célèbre d’Australie, le joueur de cricket Don Bradman. L’honneur du Temple de la renommée de Sport Australia revient à un athlète ou à une équipe qui “a fourni le plus d’inspiration au pays par ses performances et son exemple au cours de l’année écoulée”.

Quatre jours plus tard, Barty a ajouté sa cinquième médaille John Newcombe – du nom de John Newcombe, sept fois vainqueur australien en simple du Grand Chelem – pour avoir été la meilleure joueuse de tennis de l’année de son pays.

En repensant à l’Open d’Australie de l’année dernière lors d’une interview télévisée, Barty l’a qualifié de “certainement mon apparition la plus agréable” là-bas “parce que c’était libre”.

“J’ai joué sans conséquence. J’ai joué comme un petit garçon. À mes yeux, il n’y avait pas de pression”, a-t-elle expliqué. “C’était juste pour moi d’essayer de me racheter, d’une certaine manière, et de jouer comme j’avais toujours voulu jouer – aller là-bas et jouer comme le gamin qui est tombé dans aime le sport.

Un bonus à la Rod Laver Arena le jour où Barty a remporté l’Open d’Australie : la participation à la cérémonie de remise des trophées de son mentor et amie, la septuple championne du Grand Chelem en simple Evonne Goolagong Cawley.

Goolagong Cawley et son mari, Roger Cawley, ont été secrètement transportés à Melbourne en jet privé depuis leur domicile dans l’État du Queensland pour surprendre Barty – gagner ou perdre. Pour continuer le subterfuge, Goolagong n’a pas regardé la finale dans des sièges haut de gamme, mais plutôt sur un téléviseur dans une petite pièce à côté du bureau du directeur du tournoi, Craig Tiley.

“J’étais aussi ravi d’être là que Ash d’avoir gagné”, a déclaré Goolagong Cawley dans une interview.

“Mais tout au long du parcours, j’ai juste eu ce sentiment que: Ash va gagner. C’était son temps”, a-t-elle poursuivi. “Nous sommes tous les deux très fiers. Je suis une femme Wiradjuri de la Nouvelle-Galles du Sud (État) et elle est également une aborigène très fière, et donc quelle façon de célébrer.”

Sans surprise, Barty – qui a remporté l’Open de France en 2019 et Wimbledon en 2021 – ne se prélasse pas exactement depuis.

Les médias ont déclaré qu’elle avait utilisé une partie de son prix de 24 millions de dollars et des avenants pour aider ses parents à rembourser les hypothèques de sa maison à Brisbane. Elle a travaillé sur une série de livres pour enfants. Son autobiographie, “My Dream Time”, est sortie il y a plusieurs mois en Australie et sort aux États-Unis cette semaine. Barty envisage de créer une fondation pour la jeunesse axée sur le sport et l’éducation. Elle pourrait ouvrir une académie de tennis d’élite.

Il y a plus : Barty a épousé le pro de golf Garry Kissick fin juillet, et elle a dit la semaine dernière qu’ils se préparaient pour ce qu’elle a appelé la « nouvelle aventure » d’agrandir leur famille.

Barty a participé au cricket pendant une pause du tennis il y a près de dix ans, et elle a perfectionné son jeu de golf.

Mais elle nie vouloir tenter de se qualifier pour le circuit de la LPGA.

“J’aime le sport. Je suis un mordu de sport, comme beaucoup d’Australiens. Je serai attirée”, a-t-elle déclaré. “J’ai toujours été une athlète dans le sens d’essayer différentes choses, mais nous verrons comment nous allons.”

