Ash Barty, tête de série, écrase les clés de Madison pour se qualifier pour la finale du simple féminin

Une Ashleigh Barty impitoyable a participé à sa première finale de l’Open d’Australie jeudi avec la tête de série l’emportant sur une Madison Keys renaissante dans une démolition clinique en deux sets. Le numéro un mondial a dominé l’Américaine classée 51e 6-1, 6-3 en seulement 62 minutes pour affronter la septième tête de série polonaise Iga Swiatek ou la 27e tête de série américaine Danielle Collins. Barty est la première femme australienne à décider de son Grand Chelem à domicile depuis Wendy Turnbull en 1980 et vise à devenir la première gagnante depuis Chris O’Neil deux ans plus tôt.

Elle cherche également à ajouter à ses titres Open de France 2020 et Wimbledon 2021 2021, avec la tête de série sur une séquence de victoires inquiétante de 10 matchs pour commencer l’année.

« Honnêtement, c’est juste incroyable. Je suis simplement heureuse de pouvoir jouer mon meilleur tennis ici », a déclaré Barty, qui est assurée de conserver son classement de numéro un mondial même si elle perd la finale.

« La balle était un peu plus lente ce soir, plus lourde sur les cordes. J’ai juste essayé de courir et de m’adapter, de faire autant de balles que possible et de garder Maddie sous la pompe pendant son service parce qu’elle a la capacité de vous l’enlever rapidement. »

« ÊTRE HUMAIN INCROYABLE »

Barty a rendu hommage à Keys, un ancien joueur du top 10 qui est à nouveau en hausse après quelques années difficiles.

« C’est tellement agréable de la revoir là où elle appartient », a déclaré Barty. « C’est un être humain incroyable. »

Barty a été inattaquable à Melbourne, n’abandonnant son service qu’une seule fois en six matches et n’a pas encore perdu de set.

Et la tête de série, qui a joué au cricket avec son équipe mercredi pour se détendre, était une fois de plus aux commandes de son jeu avec un coup droit offensif et un revers mortel.

Affronter Barty sur son propre terrain était une mission peu enviable pour Keys, 26 ans, mais elle est entrée dans le match sur une séquence de 10 victoires consécutives, la meilleure série de sa carrière.

L’Australienne, cependant, a immédiatement fait pression sur son service pour créer un point de rupture qu’elle a converti avec un vainqueur croisé pour affirmer le contrôle précoce.

Elle a consolidé avec un service à aimer alors que Keys luttait pour mettre sa raquette sur le ballon avant que l’Américaine ne gagne en confiance avec une prise pour 1-2.

L’Américaine a de nouveau été brisée au cinquième match, alors que son nombre d’erreurs directes augmentait.

Elle a finalement remporté ses premiers points sur le service de Barty lors du match suivant et a obtenu un point de rupture lorsque Barty a envoyé un long coup droit en boucle. Mais l’Australien l’a sauvé avec un as et a pris d’assaut 5-1 devant.

La première double faute de Keys a donné à Barty deux points de set et elle a claqué un retour de coup droit pour prendre le set en seulement 26 minutes.

Keys avait battu les 10 meilleures joueuses Paula Badosa et Barbora Krejcikova consécutivement pour faire les quatre derniers et était plus calme alors que ses nerfs se calmaient dans le deuxième set.

Il est allé avec le service à 2-2 avant que Keys ne travaille un point de rupture dans le cinquième jeu pour être refusé par une volée de Barty, avant que l’Australien ne tienne.

Barty a ensuite intensifié la vitesse lors du match suivant, gagnant trois points de rupture. Keys en a sauvé deux avant qu’un tir de dépassement ne lui donne un score de 4-2 et il n’y avait pas de retour en arrière pour l’Américaine.

