Ash Barty sort de l’Open d’Australie

La numéro un mondiale féminine Ash Barty s’est écrasée de l’Open d’Australie dans un quart de finale bouleversé qui a suscité une controverse en raison des actions de son adversaire.

La Golden Girl australienne était aux commandes dès le début contre la numéro 25 mondiale tchèque Karolína Muchová pour remporter le premier set 6-1 en seulement 24 minutes avant de s’étouffer pour perdre les deux sets suivants sur Rod Laver Area.

Cependant, Muchová a pris un temps mort médical de neuf minutes avec Barty menant le deuxième set 2-1 – avant d’organiser un retour pour reprendre le contrôle complet pour gagner le set 6-4 et prendre le décisif 6-2.

Ce sont les deux premiers sets que Barty a abandonnés pendant le tournoi, qu’un Australien n’a pas gagné à Melbourne Park depuis John Newcombe en 1978.

Le temps mort médical de Muchova s’est avéré être un changement de jeu et a éclipsé son incroyable victoire alors qu’il a été remis en question par les commentateurs du match de Channel Nine, choqués, Sam Smith et Casey Dellacqua.

La fête de Barty est terminée pour une autre année après que Ash Barty ait été éliminé de l’Open d’Australie

Karolína Muchova (photo) soulagée tente de se calmer après avoir organisé un tournoi choc contrarié par l’un des favoris du titre Ash Barty

« Cela nous a pris, Casey et moi avons bavardé, il nous a fallu quelques minutes pour essayer de réfléchir et réfléchir, vraiment penser à ce qui s’est réellement passé là-bas », a déclaré Smith par la suite.

Dellacqua a ajouté: « Je pense que malheureusement, nous allons parler beaucoup plus de la grande pause au début du fait que Barty était magnifique. Nous nous sommes assis ici il y a quelques heures et nous sommes allés «Barty, Barty, Barty», elle va gagner.

«Nous étions tous convaincus qu’elle était sur la bonne voie pour gagner le match.

Barty a commis 15 erreurs directes après le temps mort, contre quatre pour Muchova.

Dellacqua pense que des questions seront soulevées concernant le délai d’expiration médicale de Muchova.

‘(C’est) légalement bien. Je pense qu’elle a dit qu’elle se sentait étourdie, mais elle est ensuite sortie et tout ce qu’ils ont fait pour elle l’a vraiment aidé parce qu’elle est sortie et elle a joué du très bon tennis, a commencé à faire bouger son service, a commencé à faire bouger son service, a commencé à vraiment utiliser son coup droit. eh bien, s’est manifesté beaucoup plus », a-t-elle déclaré.

« Mais je pense qu’un peu d’incrédulité pour nous tous en ce qui concerne ce match. »

La numéro 25 mondiale tchèque Karolina Muchova (photo) a eu du mal au début de son affrontement en quart de finale contre l’Australienne Ash Barty avant de prendre le contrôle total pour réserver une place en demi-finale

L’incroyable victoire de Muchova a été éclipsée par un temps mort controversé appelé au début du deuxième set.

Muchova a admis que le temps mort n’était pas dû à une blessure abdominale préexistante à la demande de Jim Courier après le match.

‘Non. C’était plus qu’ils vérifiaient ma pression parce que, comme je l’ai dit, j’étais un peu perdu. Je filais », a déclaré le quart de finaliste de Wimbledon 2019.

«Alors ils m’ont un peu refroidi avec de la glace et ça m’a aidé.

«J’ai commencé à me sentir un peu perdu à la fin du premier set. Ash a très bien commencé. Elle a joué sans erreur. C’était très dur.

Le délai d’attente a déclenché une crise des fans de tennis sur les réseaux sociaux.

« Les temps d’arrêt médicaux sont nulles », a tweeté la personnalité des médias Dave Hughes.

Karolina Muchova (photo) fait vérifier sa température tout en recevant un traitement médical lors de son affrontement en quart de finale de l’Open d’Australie contre l’Aussie Ash Barty

Il n’y avait aucun signe de problème pour Barty au début, car la tête de série n’a perdu que sept points tout en prenant une avance de 5-0 dans le premier set.

Muchova a mis 21 minutes pour finalement monter sur le plateau.

Sans lâcher prise, Barty a battu Muchova pour la troisième fois dans le match d’ouverture du deuxième set pour continuer sa domination totale.

Puis le quart de finale a tourné de façon spectaculaire.

Muchova a appelé le médecin du tournoi après avoir maintenu le service en piste 2-1, puis a pris son temps d’arrêt médical après avoir vérifié son pouls et sa température.

Elle affrontera désormais la jeune arme américaine Jessica Pegula ou Jennifer Brady, qui affrontera plus tard mercredi.

Ash Barty a joué dans une arène vide (photo mercredi) avec des foules de l’Open d’Australie pour retourner à Melbourne Park jeudi

Les foules reviendront à Melbourne Park jeudi après que le gouvernement de Victoria ait levé son verrouillage de cinq jours contre le coronavirus qui se termine mercredi à 23 h 59.

La numéro trois mondiale Naomi Osaka affrontera la superstar américaine Serena Williams lors de la première demi-finale de jeudi pour réserver la première place dans la finale de samedi soir.

Williams, sept fois vainqueur du tournoi, vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler Légende australienne Margaret Court.

Mercredi, lors d’un autre quart de finale, Andrey Rublev affrontera son compatriote Daniil Medvedev tandis que dans la séance nocturne, le numéro deux mondial Rafael Nadal affrontera Stefanos Tsitsipas.