Ash Barty se qualifie pour la finale, Iga Swiatek contre Danielle Collins

Classée neuvième, Swiatek devrait passer à la quatrième place mondiale et pourrait monter jusqu’à trois si elle remporte le titre.

« C’est sûr que ça va être dur, et elle est en pleine forme, vous pouvez le voir, et vraiment confiante. Mais je ressens aussi cela.

Swiatek n’a que 20 ans mais a également acquis une énorme expérience depuis son triomphe à Roland-Garros et en est à la deuxième semaine pour un sixième Grand Chelem consécutif.

« La dernière fois que j’étais ici en demi-finale, je n’avais jamais fait ça auparavant. J’espère que je pourrai conserver la confiance que j’ai acquise au cours des deux dernières années et que je pourrai l’utiliser à mon avantage.

« Maintenant que j’ai fait des quarts de finale en France et des demi-finales ici auparavant, je pense que je peux utiliser ces expériences pour m’aider dans les moments de pression sur le court. Je peux utiliser cela à mon avantage », a-t-elle déclaré.

Dans la deuxième demi-finale, la septième tête de série polonaise Iga Swiatek affrontera l’Américaine Danielle Collins, 27e tête de série, qui profite d’un second souffle après qu’une opération chirurgicale lui ait enlevé la douleur qui gênait son jeu.

« Maddie est une athlète exceptionnelle, elle a un excellent service, une excellente première frappe au retour et sa première balle après son service », a-t-elle déclaré.

Mais l’Australien terre-à-terre ne tient rien pour acquis face à une joueuse qui a battu la championne 2020 Sofia Kenin, la huitième tête de série Paula Badosa et la quatrième tête de série Barbora Krejcikova.

Barty, double vainqueur du Grand Chelem, vise à devenir la première femme australienne à remporter son Grand Chelem à domicile depuis Chris O’Neill en 1978 et commencera comme favorite.

Les Keys non classées, qui ont fait les quatre derniers en 2015 et ont perdu contre l’éventuelle championne Serena Williams, ont déclaré qu’il était important pour elle de « continuer à se concentrer sur mon côté du filet ».

En plus de « résoudre les problèmes » pour sortir des moments difficiles, Barty a développé un jeu exceptionnel sur tous les terrains qui a battu l’adversaire du quart de finale Jessica Pegula a déclaré « vous différencier ».

Barty est reconnue comme l’une des meilleures tacticiennes du jeu et a jusqu’à présent dépassé et surpassé tous ses adversaires, de manière dévastatrice.

Ashleigh Barty se méfie de « l’athlète exceptionnelle » Madison Keys, mais l’Américaine renaissante sait qu’elle aura besoin de plus qu’une forme physique suprême pour déjouer la tête de série et se qualifier pour la finale de l’Open d’Australie.

C’est une première demi-finale de l’Open d’Australie pour Swiatek tandis que pour Keys et Collins, c’est leur deuxième apparition dans le dernier carré à Melbourne.

La onzième journée du premier Grand Chelem de l’année verra les demi-finales du simple féminin où Ash Barty affrontera Madison Keys tandis qu’Iga Swiatek et Danielle Collins s’affronteront.

Collins a maîtrisé la septième tête de série polonaise et ancien champion de Roland-Garros 6-4, 6-1 sur la Rod Laver Arena en une heure et 18 minutes.

