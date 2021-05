La numéro un mondiale Ashleigh Barty a concédé qu’elle était prête pour une bataille difficile avec l’adolescente américaine «extrêmement dangereuse» Coco Gauff après que les deux se soient qualifiées pour une confrontation en huitièmes de finale à l’Open d’Italie jeudi. 3 contre la Russe Veronika Kudermetova au troisième tour pour organiser un affrontement avec Gauff, 17 ans, qui avait auparavant évincé la gagnante de l’Open de Madrid, Aryna Sabalenka.

Sabalenka a choqué Barty lors de la finale de Madrid le week-end dernier et la jeune femme de 25 ans a admis qu’elle se méfiait de sa première rencontre avec Gauff alors qu’elle se réchauffait pour l’Open de France, qu’elle avait remporté lors de sa dernière apparition à Roland Garros en 2019.

« Coco a montré qu’elle adorait amener son meilleur tennis contre les joueurs qui la défient le plus », a déclaré Barty.

«Elle est extrêmement dangereuse. Elle a joué un tournoi exceptionnel jusqu’à présent. Elle a la capacité de jouer le jeu. Elle est agressive. Elle peut courir. Elle peut faire confiance à ses jambes.

«Je pense que ce sera un nouveau défi, une table rase pour nous deux. Il y aura une période dans le match où nous essayons de nous comprendre un peu.

« Ce sera certainement un nouveau match, mais un match passionnant sans aucun doute. »

Gauff, classée 35e, a atteint son quatrième quart de finale de l’année avec une victoire de 7-5, 6-3 sur la numéro quatre mondiale Sabalenka.

«Ce sera formidable de voir où est mon niveau», a déclaré Gauff à propos de Barty.

«Je veux dire, elle est la joueuse numéro un au monde. Je n’ai aucune pression sur moi.

« Je vais juste aller voir ce que je peux faire et faire de mon mieux. »

Six des 10 meilleurs joueurs de la WTA ont déjà quitté le Foro Italico, dont la deuxième tête de série Naomi Osaka, la quadruple vainqueur de Rome Serena Williams, Sofia Kenin et Petra Kvitova.

La championne en titre Simona Halep, la troisième tête de série, a été contrainte de se retirer en raison d’une blessure au mollet lors de son match de deuxième tour.

« J’espère que je pourrai continuer sur cette lancée à Paris », a déclaré Gauff, en prévision du début de Roland-Garros le 30 mai.

«De toute évidence, je veux continuer et continuer plus loin. Je ne serai pas satisfait tant que je n’aurai pas atteint mon objectif », a ajouté Gauff, qui est devenu le plus jeune vainqueur du titre WTA depuis 2004 il y a deux ans à Linz.

«Surtout à cette époque, les gens disaient:« C’est un hasard, ça ne se reproduira plus jamais ».

«Je pense que j’ai prouvé que toutes ces personnes avaient tort. Je vais continuer à leur prouver le contraire. «

